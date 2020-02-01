В Новосибирске за один день выросла свалка из медицинских бахил

В Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев под мостом в районе «Советской Сибири» неизвестные устроили свалку, об этом в редакцию НГС сообщила читательница Анастасия.

— По-видимому, какое-то медучреждение, бахилы валяются. Водоохранная зона — берег реки Тулка. Мусор выгрузили, по-видимому, машиной, так как появилось за 1 день. Мы — жители дома Сибиряков-Гвардейцев, 44/7, напротив нас «Советская Сибирь» через речку. Нас соединяет этот старый мост, — рассказала Анастасия.