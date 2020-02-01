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Город

В Новосибирске за один день выросла свалка из медицинских бахил

Мусор вывалили под мостом на Сибиряков-Гвардейцев в районе «Советской Сибири»

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Свалка под мостом

Свалка под мостом

В Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев под мостом в районе «Советской Сибири» неизвестные устроили свалку, об этом в редакцию НГС сообщила читательница Анастасия. 

— По-видимому, какое-то медучреждение, бахилы валяются. Водоохранная зона — берег реки Тулка. Мусор выгрузили, по-видимому, машиной, так как появилось за 1 день. Мы — жители дома Сибиряков-Гвардейцев, 44/7, напротив нас «Советская Сибирь» через речку. Нас соединяет этот старый мост, — рассказала Анастасия. 

Проезд под мостом затруднен

Проезд под мостом затруднен

Проезд под мостом в этом месте сужен из-за сугробов снега по обе стороны дороги, и сейчас гора мусора дополнительно затрудняет проезд. 

НГС оправил запрос в мэрию Новосибирска с вопросами о том, будет ли установлен организатор свалки и будет ли вывезен оставленный мусор. 

А под Димитровским мостом в Новосибирске устроили несанкционированную свалку снега — власти сейчас пытаются установить виновников. 

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Свалкамусор
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КОММЕНТАРИИ (19)

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1 фев 2020 в 13:24

Такие отходы могут представлять биологическую опасность. Их надо сжигать в спецусловиях, как и любые другие медотходы.

1 фев 2020 в 13:25

Такое свинство наверное на уровне генов передается

гошик
1 фев 2020 в 13:25

вот это по-россиянски! пытаются люди облагородить озерцо и вокоруг, но лучше устроить свалку! браво! родится гением не каждому суждено, а жить посреди аула только россиянанм