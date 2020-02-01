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Криминал За взятку задержали следователя и двух адвокатов

Главного следователя Заельцовского района взяли под стражу по делу о взятке в 500 000 рублей — кадры из зала суда

Юрия Лущенкова взяли под стражу на два месяца и отправили в следственный изолятор

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Юрий Лущенков в зале суда

Юрий Лущенков в зале суда

Железнодорожный суд Новосибирска сегодня вынес решение об аресте руководителя Заельцовского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по НСО, 58-летнего полковника Юрия Лущенкова. Его обвиняют в получении взятки совместно с двумя адвокатами — по делу проходят также 32-летний Алексей Тишкевич и 68-летний Олег Чижиков из Заельцовской коллегии адвокатов.

Юрия Лущенкова взяли под стражу на два месяца и отправили в следственный изолятор. Также и адвокаты Тишкевич и Чижиков взяты под стражу до 31 марта и перевезены в СИЗО. 

Адвокат Алексей Тишкевич

Адвокат Алексей Тишкевич

По данным следствия, Юрий Лущенков и двое адвокатов получили крупную взятку от предпринимателя, задержанного за незаконную организацию и проведение азартных игр. Предприниматель заплатил 1,5 миллиона рублей за информацию о доказательствах по его уголовному делу. Деньги сообщники разделили поровну — каждому по 500 тысяч рублей. 

Подробнее об обстоятельствах дела против Лущенкова читайте здесь — в распоряжении редакции НГС оказался полный текст постановления о возбуждении уголовного дела. 

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Следственный комитетвзяткаЮрий Лущенков
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КОММЕНТАРИИ (15)

Гость
1 фев 2020 в 16:27

Ну попадут они в камеру для БС.Там условия содержания гораздо мягче, чем для колхозника который украл мешок картошки.Потом его же подельники- адвокаты, которые могли решать вопросы, найдут своих друзей, способных решать вопросы и получат они самый минимум.

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1 фев 2020 в 16:18

Это хорошо, что порядок наводят. Жить надо по закону. Это всех касается.

Гость
1 фев 2020 в 17:01

Ощущение, что все преступления в России совершаются "людьми государевыми" - УВД, ГИБДД, министры, губернаторы... Бандиты уже не у дел оказались.