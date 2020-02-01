Главного следователя Заельцовского района взяли под стражу по делу о взятке в 500 000 рублей — кадры из зала суда

Железнодорожный суд Новосибирска сегодня вынес решение об аресте руководителя Заельцовского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по НСО, 58-летнего полковника Юрия Лущенкова. Его обвиняют в получении взятки совместно с двумя адвокатами — по делу проходят также 32-летний Алексей Тишкевич и 68-летний Олег Чижиков из Заельцовской коллегии адвокатов.

Юрия Лущенкова взяли под стражу на два месяца и отправили в следственный изолятор. Также и адвокаты Тишкевич и Чижиков взяты под стражу до 31 марта и перевезены в СИЗО.