Главного следователя Заельцовского района взяли под стражу по делу о взятке в 500 000 рублей — кадры из зала суда

Железнодорожный суд Новосибирска сегодня вынес решение об аресте руководителя Заельцовского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по НСО, 58-летнего полковника Юрия Лущенкова. Его обвиняют в получении взятки совместно с двумя адвокатами — по делу проходят также 32-летний Алексей Тишкевич и 68-летний Олег Чижиков из Заельцовской коллегии адвокатов.
Юрия Лущенкова взяли под стражу на два месяца и отправили в следственный изолятор. Также и адвокаты Тишкевич и Чижиков взяты под стражу до 31 марта и перевезены в СИЗО.
По данным следствия, Юрий Лущенков и двое адвокатов получили крупную взятку от предпринимателя, задержанного за незаконную организацию и проведение азартных игр. Предприниматель заплатил 1,5 миллиона рублей за информацию о доказательствах по его уголовному делу. Деньги сообщники разделили поровну — каждому по 500 тысяч рублей.
Подробнее об обстоятельствах дела против Лущенкова читайте здесь — в распоряжении редакции НГС оказался полный текст постановления о возбуждении уголовного дела.