1 февраля суббота
СЕЙЧАС -15°С
Пробки 4/10
usd 63.14
eur 69.60
СЕЙЧАС -15°С
Пробки 4/10
usd 63.14
eur 69.60

Все новости

Все новости
Происшествия

Появилось видео обрушения в «Гиганте» стеллажей с бутылками вина

Одного работника магазина завалило товаром

668
2 Обсудить

Поделиться

Под завалом оказался один человек

Под завалом оказался один человек

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент обрушения стеллажей с бутылками вина в гипермаркете «Гигант» на Бердском шоссе в Новосибирске — НГС сообщал о происшествии 30 января. Запись предоставлена редакции НГС читателем на условиях анонимности. 

Обрушение стеллажей с вином

На записи видно, что работники гипермаркета производят выкладку товара, и в какой то момент начинает падать центральная секция. Один работник успевает отбежать, а второго, который сидел на полу, заваливает товаром. Затем подбегают другие сотрудники, они пытаются помочь пострадавшему выбраться из-под завала. Завершает запись растекающаяся по полу кроваво-красная лужа вина. 

Ранее в торговой сети «Гигант» сообщали, что разбираются с причинами обрушения. 

— Просто полки не выдержали, — уточнили в компании.

В декабре прошлого года у торгового центра «Сибирский Молл» рухнула кирпичная арка, всмятку раздавило машину. Сидевший в ней водитель успел выпрыгнуть в последний момент.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

ГигантвиноГипермаркет
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

1 фев 2020 в 12:18

Душераздирающее зрелище... Какого там короля в бочке с мальвазией утопили?

Фото пользователя
1 фев 2020 в 12:16

Писать совсем не о чем?