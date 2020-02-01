Появилось видео обрушения в «Гиганте» стеллажей с бутылками вина

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент обрушения стеллажей с бутылками вина в гипермаркете «Гигант» на Бердском шоссе в Новосибирске — НГС сообщал о происшествии 30 января. Запись предоставлена редакции НГС читателем на условиях анонимности.
На записи видно, что работники гипермаркета производят выкладку товара, и в какой то момент начинает падать центральная секция. Один работник успевает отбежать, а второго, который сидел на полу, заваливает товаром. Затем подбегают другие сотрудники, они пытаются помочь пострадавшему выбраться из-под завала. Завершает запись растекающаяся по полу кроваво-красная лужа вина.
Ранее в торговой сети «Гигант» сообщали, что разбираются с причинами обрушения.
— Просто полки не выдержали, — уточнили в компании.
В декабре прошлого года у торгового центра «Сибирский Молл» рухнула кирпичная арка, всмятку раздавило машину. Сидевший в ней водитель успел выпрыгнуть в последний момент.