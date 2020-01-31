Путин наградил детского врача и тренера из Новосибирской области

За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено Александру Кочергину — тренеру-преподавателю «Тогучинской спортивной школы». За время своей работы Александр Иванович подготовил 5 мастеров спорта, 20 кандидатов в мастера спорта, победителей и призеров России и СССР.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попали два человека из Новосибирской области.

Кроме этого, за заслуги в области здравоохранения почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено врачу детской поликлиники «Куйбышевской центральной районной больницы» Татьяне Бузениус. Татьяна Владимировна закончила Омский медицинский институт имени М.И. Калинина. Работает детским неврологом почти 40 лет.

В начале января Владимир Путин дал государственные награды трём жителям Новосибирской области. Тогда в список попали тракторист, инженер и работница птицефабрики.