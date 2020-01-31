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Страна и мир

Путин наградил детского врача и тренера из Новосибирской области

Указ опубликован на сайте правовой информации

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Два специалиста удостоились почётных званий

Два специалиста удостоились почётных званий

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попали два человека из Новосибирской области. 

За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено Александру Кочергину — тренеру-преподавателю «Тогучинской спортивной школы». За время своей работы Александр Иванович подготовил 5 мастеров спорта, 20 кандидатов в мастера спорта, победителей и призеров России и СССР. 

Кроме этого, за заслуги в области здравоохранения почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено врачу детской поликлиники «Куйбышевской центральной районной больницы» Татьяне Бузениус. Татьяна Владимировна закончила Омский медицинский институт имени М.И. Калинина. Работает детским неврологом почти 40 лет.

В начале января Владимир Путин дал государственные награды трём жителям Новосибирской области. Тогда в список попали тракторист, инженер и работница птицефабрики.

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указ президента
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КОММЕНТАРИИ (78)

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31 янв 2020 в 22:55

Это мотивация для молодежи, что можно добиться признания и почета, хорошо выполняя свою работу

Мама Таня
31 янв 2020 в 22:59

Врач вобще сложная профессия, а детский еще сложнее. Тут нужно еще иметь отличные знания психологии, чтобы дети были тебе рады.

Бурка
31 янв 2020 в 22:59

А учителей нет в списке. Наверное, по каким-то особенным критериям выбирают каждый год. Интересно, сколько денежная премия составляет? Моему брату-мчснику к областной награде приличную денежную премию выплатили