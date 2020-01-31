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Происшествия

На Северном объезде внедорожник врезался в столб — пострадал водитель

Мужчина находится в состоянии шока

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Автомобиль получил критические повреждения

Автомобиль получил критические повреждения

Вечером в пятницу, 31 января, на Северном объезде произошло ДТП, в котором пострадал водитель кроссовера.

Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», автомобиль Toyota RAV4 перестраивался из правой в левую полосу. Водитель не справился с управлением, и кроссовер врезался в опору линии электропередачи. В результате машина получила критические повреждения всего кузова. Водитель отделался мелкими травмами — у него порезы лица. 

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию об аварии подтвердили.

— В районе посёлка Садовый автомобиль Toyota RAV4 врезался в столб. На месте работал экипаж ГИБДД. Пока данных о пострадавших нет, — рассказали в ведомстве.

Сегодня днём произошла авария в Новосибирске на Толмачёвском шоссе: «Газель» столкнулась с

иномаркой. Водитель «Газели» скрылся с места происшествия.

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дтпСеверный объезд
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КОММЕНТАРИИ (22)

Бабушка
31 янв 2020 в 20:10

Чем меньше у мужчины, тем больше у него машина.

Фото пользователя
31 янв 2020 в 20:33

Женщина - водитель такие выкрутасы на дороге не проделывает.Она умна и осторожна . Если уж начала манёвр, то обязательно его благополучно завершит.

Мужчинам- сибирякам не мешало бы пройти курсы экстремального вождения, как это сделала я. Нужно чувствовать машину всем своим нутром. Только тогда смело за руль. И не забывать думать не только за себя, но и за тех , что вокруг. А вокруг много водителей-неучей. Прислушивайтесь к моим советам и дорога ваша будет гладкой и без приключений.

Фото пользователя
31 янв 2020 в 20:10

В пух и прах развенчан миф безопасности внедорожников.