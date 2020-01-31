На Северном объезде внедорожник врезался в столб — пострадал водитель

Вечером в пятницу, 31 января, на Северном объезде произошло ДТП, в котором пострадал водитель кроссовера.

Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», автомобиль Toyota RAV4 перестраивался из правой в левую полосу. Водитель не справился с управлением, и кроссовер врезался в опору линии электропередачи. В результате машина получила критические повреждения всего кузова. Водитель отделался мелкими травмами — у него порезы лица.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию об аварии подтвердили.