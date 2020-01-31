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Политика Китайский коронавирус

Россия прекратила авиасообщение с Китаем

Самолеты в КНР перестанут летать с 1 февраля

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Сохранятся только некоторые рейсы аэрофлота

Сохранятся только некоторые рейсы аэрофлота

Российская Федерация с 1 февраля приостанавливает авиасообщение с Китаем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства Татьяну Голикову. Уточняется, что некоторые рейсы все-таки сохранятся — самолеты «Аэрофлота» будут летать в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

— С сегодняшнего дня по решению председателя правительства прекращено автомобильное сообщение с Китаем, значительно ограничено железнодорожное сообщение, — заявила также Голикова на заседании правительства 31 января.

О новом заболевании власти Китая сообщили ВОЗ 31 декабря 2019 года. Пневмонию неизвестного происхождения зарегистрировали в городе Ухань в провинции Хубэй в центральной части страны. Первые заболевшие так или иначе были связаны с рынком морепродуктов. Начальные симптомы — повышенная температура и кашель. Больные также жалуются на лихорадку, у некоторых затруднено дыхание. Рентген грудной клетки показывает, что в отдельных случаях болезнь поражает легкие.

Установить возбудителя инфекции китайским врачам удалось 7 января 2020 года: это коронавирус 2019-nCoV. В Ухане ввели экстренные меры: границы города закрыли на карантин, а внутри остановили транспортное сообщение. 30 января Россия закрыла границу с КНР.

Новость дополняется.

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китайский коронавирусболезниТатьяна Голикова
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КОММЕНТАРИИ (16)

Совок
31 янв 2020 в 20:22

Полеты Аэрофлота в четыре пункта - это не отмена авиасообщения

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31 янв 2020 в 20:15

Правельно зделали. Нужно закрыть авиосообщения ни только с Китаем но и с любыми другими зарубежными странами. Менше заразы всякой будит оттуда привозится.

Анечка
31 янв 2020 в 20:23

Страшно, если честно.