Коронавирус добрался до России: официально выявлены два больных

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения 31 декабря. Ее зарегистрировали в городе Ухань в провинции Хубэй в центральной части страны. Первые заболевшие так или иначе были связаны с рынком морепродуктов. Начальные симптомы — повышенная температура и кашель. Больные также жалуются на лихорадку, у некоторых затруднено дыхание. Рентген грудной клетки показывает, что в отдельных случаях болезнь поражает легкие.
Установить возбудителя инфекции китайским врачам удалось 7 января: это коронавирус 2019-nCoV.
В китайском городе Ухань, где произошла вспышка нового коронавируса, ввели экстренные меры: границы города закрыли на карантин, а внутри города остановили транспортное сообщение.