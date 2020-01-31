Коронавирус добрался до России: официально выявлены два больных

Двух заболевших китайским коронавирусом впервые выявили в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. Оба человека — граждане Китая. Один живет в Забайкалье, другой — в Тюменской области.



По словам Татьяны Голиковой, Россия эвакуирует россиян из китайского Уханя и провинции Хубэй, где впервые обнаружили вирус, и ограничит пересечение границы с Монголией.



На сегодняшний день с подозрением на новый коронавирус по всему миру госпитализировано почти 10 тысяч человек, умерло 213. Всю информацию по этой теме мы собираем в этой онлайн-трансляции.

