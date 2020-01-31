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Страна и мир Китайский коронавирус Онлайн-трансляция

Коронавирус добрался до России: официально выявлены два больных

Носителей опасной пневмонии обнаружили в Забайкалье и Тюменской области. Следим за ситуацией онлайн

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Двух заболевших китайским коронавирусом впервые выявили в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. Оба человека — граждане Китая. Один живет в Забайкалье, другой — в Тюменской области.

По словам Татьяны Голиковой, Россия эвакуирует россиян из китайского Уханя и провинции Хубэй, где впервые обнаружили вирус, и ограничит пересечение границы с Монголией.

На сегодняшний день с подозрением на новый коронавирус по всему миру госпитализировано почти 10 тысяч человек, умерло 213. Всю информацию по этой теме мы собираем в этой онлайн-трансляции.

Мария Захарова

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения 31 декабря. Ее зарегистрировали в городе Ухань в провинции Хубэй в центральной части страны. Первые заболевшие так или иначе были связаны с рынком морепродуктов. Начальные симптомы — повышенная температура и кашель. Больные также жалуются на лихорадку, у некоторых затруднено дыхание. Рентген грудной клетки показывает, что в отдельных случаях болезнь поражает легкие.

Установить возбудителя инфекции китайским врачам удалось 7 января: это коронавирус 2019-nCoV.

В китайском городе Ухань, где произошла вспышка нового коронавируса, ввели экстренные меры: границы города закрыли на карантин, а внутри города остановили транспортное сообщение.

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китайский коронавирусКитайкоронавирус
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КОММЕНТАРИИ (5)

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31 янв 2020 в 19:57

Надо вводить режим ЧС и закрывать эти регионы. Законодательство это позволяет.

Бабушка
31 янв 2020 в 19:59

Ой, боюсь, боюсь. Пора спускаться в погреб, не контактировать с внешним миром. Запасы солений есть, выгребная яма имеется и интернет туда проведен.

31 янв 2020 в 19:59

Ну вот, все как у людей. Приобщились к цивилизованному миру. Апчхи!