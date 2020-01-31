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Видео, от которого вы будете кричать: в Петербурге при сносе спортивного комплекса погиб рабочий

Оглушительные и трагические кадры, похожие на фантастику

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Монтер не успел добежать до люльки, в которой находился его коллега

Монтер не успел добежать до люльки, в которой находился его коллега

В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» погиб рабочий. Монтажник подрезал тяжки на крыше здания, но не успел добежать до люльки, когда конструкция начала складываться. На видео, которое есть в распоряжении «Фонтанки», попали эти жуткие и захватывающие кадры.

Видео: «Фонтанка»

Сейчас на месте работают пожарная, реанимация и поисково-спасательная служба.

Здание СКК начали сносить утром в пятницу, 31 января. На его месте к маю 2023 года планируют построить самую крупную ледовую арену мира вместимостью не меньше 20 тысяч мест.

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Санкт-Петербургспорткомплекссмертьрабочий
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КОММЕНТАРИИ (13)

Бабайка
31 янв 2020 в 19:50

НГС решил на ужастиках рейтинг поднять

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31 янв 2020 в 19:48

Соболезную, но за нарушение ТБ надо найти виновных и наказать. Пусть семья добивается.

Фото пользователя
31 янв 2020 в 19:59

Поохже, нгс решил окончательно превратиться в жёлтый интернет-листок с кричащими названиями ( слово "нгс" маленькими буквами, ибо уважение потеряно ).