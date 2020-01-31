Видео, от которого вы будете кричать: в Петербурге при сносе спортивного комплекса погиб рабочий

В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» погиб рабочий. Монтажник подрезал тяжки на крыше здания, но не успел добежать до люльки, когда конструкция начала складываться. На видео, которое есть в распоряжении «Фонтанки», попали эти жуткие и захватывающие кадры.
Видео: «Фонтанка»
Сейчас на месте работают пожарная, реанимация и поисково-спасательная служба.
Здание СКК начали сносить утром в пятницу, 31 января. На его месте к маю 2023 года планируют построить самую крупную ледовую арену мира вместимостью не меньше 20 тысяч мест.