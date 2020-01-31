Источник: следователь и два адвоката могли договориться о взятке по делу об игорном бизнесе

По данным источников, адвокатам меченые деньги мог передать их клиент

В Новосибирске сегодня, 31 января, стало известно о возбужденном уголовном деле против руководителя Заельцовского межрайонного следственного отдела Юрия Лущенкова и двух адвокатов Адвокатской палаты Новосибирской области. Их подозревают во взяточничестве.

Источники НГС рассказали, по какому именно делу защитники могли передать взятку.

Деньги могли предназначаться за сведения о расследовании дела, касающегося игорного бизнеса. По данным источников, адвокатам меченые деньги мог передать их клиент, который таким образом хотел смягчить себе наказание.