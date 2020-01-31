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Криминал За взятку задержали следователя и двух адвокатов

Источник: следователь и два адвоката могли договориться о взятке по делу об игорном бизнесе

Сообщается, что на сделку с силовиками мог пойти клиент защитников

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По данным источников, адвокатам меченые деньги мог передать их клиент

По данным источников, адвокатам меченые деньги мог передать их клиент

В Новосибирске сегодня, 31 января, стало известно о возбужденном уголовном деле против руководителя Заельцовского межрайонного следственного отдела Юрия Лущенкова и двух адвокатов Адвокатской палаты Новосибирской области. Их подозревают во взяточничестве

Источники НГС рассказали, по какому именно делу защитники могли передать взятку.

Деньги могли предназначаться за сведения о расследовании дела, касающегося игорного бизнеса. По данным источников, адвокатам меченые деньги мог передать их клиент, который таким образом хотел смягчить себе наказание.

Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания, пока меру пресечения подозреваемым не избрали.

Сегодня НГС вёл онлайн-трансляцию с подробностями уголовного дела по взяткам.

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следственный комитетвзятка
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КОММЕНТАРИИ (4)

Roll k
31 янв 2020 в 19:53

На Маркса в каждой злачной дырке казино, работают без проблем.

Фото пользователя
31 янв 2020 в 19:50

Бруня! Давай уже приговор публикуй!

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31 янв 2020 в 19:43

С удовольствием слежу, люблю, когда наводят порядок.