Упаковки «блокадного хлеба» раздавали в 46 школах — в мэрии рассказали об итогах акции

Такие наборы с хлебом раздавали в школах Новосибирска Фото: Евгений, читатель НГС

Департамент культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска ответил на запрос НГС об акции «Блокадный хлеб», которая прошла 27 января, в день 76-летия снятия блокады Ленинграда.

Не все родители сразу поняли, что это всероссийская акция. Некоторые возмутились, подумав, что это рекламная кампания хлебозавода.



«Такой паёк получали жители Ленинграда» — Акция «Блокадный хлеб» является всероссийской и проходит во всех регионах, в рамках неё рассказывается людям о блокаде Ленинграда, подвиге жителей и его важности в ходе Великой Отечественной войны. Ключевым элементом и символом акции является кусочек хлеба весом в 125 граммов — именно такой паёк получали жители Ленинграда во время блокады города. Исполнительной дирекцией Года памяти и славы до регионов были доведены информационные письма с методическими материалами по проведению ключевых патриотических мероприятий и акций 2020 года, которые в том числе были использованы при организации акции «Блокадный хлеб» в Новосибирске, — сообщили в пресс-центре мэрии.



В городе акция проводилась с 20 по 28 января.

— В 22 учреждениях сферы молодёжной политики было проведено 27 акций «Блокадный хлеб», в которых приняли участие около 2 тысяч человек. Мероприятия были представлены в форме встреч с блокадниками, кинолекториев, информационных выставок, интерактивных занятий, уроков мужества, мастер-классов, литературных часов, познавательных программ, тематических игр, посвященных снятию блокады Ленинграда, было организовано несение Вахт Памяти у Стелы на площади Пименова (памятник трудовому подвигу ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск в 1941–44 годах) и на Монументе Славы. При этом в пресс-центре добавили, что, по информации специалистов департамента образования, в акции приняли участие 122 773 обучающихся и 2941 педагог из 234 образовательных организаций, включая детские сады, в 46 из них раздавался хлеб.

— По имеющимся отзывам общественности, большинство положительно отреагировало на проведение всероссийской акции «Блокадный хлеб» в Новосибирске, — подчеркнули в пресс-центре мэрии и сослались на результаты опроса НГС к предыдущей новости, а также на личные сообщения от родителей учащихся и воспитанников учреждений сферы культуры и молодёжной политики. А имеющиеся негативные отзывы, по информации мэрии, будут изучены и проанализированы и — при наличии рациональных предложений и объективных оценок — учтены при проведении такой же акции в следующем году.



В акции участвовали многие бизнесмены Выбор компании, которая участвует в акции, в управлении потребительского рынка мэрии Новосибирска прокомментировали так:

— В адрес руководителей пяти крупных хлебокомбинатов — Мукомольное ОАО «Авангард», ЗАО «Хлебокомбинат «Инской»», ООО «Писаревский хлеб», АО «Новосибхлеб», АО «Хлебообъединение «Восход»» — направлены обращения мэра Новосибирска Анатолия Локтя об участии во всероссийской акции «Блокадный хлеб». Руководители хлебокомбинатов откликнулись и выразили готовность принять участие в патриотической акции. Кроме того, малые предприятия, специализирующиеся на производстве хлеба и хлебобулочных изделий, откликнулись на предложение участвовать в патриотической акции: ООО «Сдоба», ООО «ИСТАР», Петьковские пекарни ИП Багдесарян А. Г., СПК «Заря» (Черепановский район).

Ранее в телефонном разговоре с журналистом НГС директор департамента маркетинга и рекламы ООО «Новосибирская ассоциация хлебопекарных предприятий» Алексей Шестак отказался от комментариев, но ранее прислал письмо на почту с пометкой «Комментарии ХО «Восход»»: