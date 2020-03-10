На Красном проспекте, где по очереди закрылись три бара, появился коммунальный офис

В Новосибирске на Красном проспекте помещении закрывшегося бара Old Joy начал работать коворкинг COWO — проект совладельца сетей «Дядя Дёнер» и PRIMETIME Антона Горестова.
COWO занял помещение, на двух этажах, которое последние 15 лет арендовали предприятия общепита. Сначала долгое время здесь работал бар «Чемпивон», затем его сменил Trend bar, который, в свою очередь, уступил место проекту Old Joy. Последний закрылся в прошлом году.
По замыслу Горестова, особенностью COWO должна была стать возможность прийти сюда с детьми — для них здесь планировалось отвести специальную зону. У Горестова уже есть в Новосибирске «детский» проект — кафе PRIMETIME family. В результате от идеи детской зоны создатели приняли решение отказаться по причине «дефицита свободного места».
Открытие несколько раз откладывалось. Да и сейчас COWO работает в тестовом режиме — в уже доступных арендаторам помещениях ещё нет целого ряда запланированных создателями опций, а в части залов заканчивается ремонт и монтируется мебель.
Как рассказал руководитель COWO Алексей Ячменев, в коворкинге предусмотрены несколько типов рабочих мест. Большая часть их — фиксированные, за рабочими столами в общем зале. Там же стоит несколько кресел и стойка у лестницы, где могут сесть те, кто заплатил просто за право работать в COWO. А небольшие компании могут арендовать один из шести залов.
— COWO будет работать круглосуточно — любой резидент сможет попасть внутрь в любое время по электронной карте. Кроме того, на первом этаже у нас к концу недели должен заработать небольшой ресторан Hit&Meat, а в подвале здесь находится маленький «секретный» бар «Воробей», — говорит Ячменев.
Hit&Meat к слову, будет входом в коворкинг. После начала работы заведения (сейчас там расставляют мебель), попасть в COWO можно будет только пройдя через эту закусочную. В коворкинге так же предусмотрены специальные ячейки для почты, чтобы арендаторы могли получать корреспонденцию для своих предприятий на адрес COWO.
В качестве будущих клиентов создатели COWO видят фрилансеров, начинающих предпринимателей, «сетевиков» (занимающихся сетевым маркетингом). Места в коворкинге будут сдаваться как минимум на месяц.
Впервые о желании ко всем своим разнообразным бизнесам (кроме кофеен и точек с шаурмой Горестову принадлежат мини-гостиницы и рестораны) открыть ещё коворкинг Антон Горестов заявил еще минувшей весной. Первоначально COWO планировалось разместить на четвёртом этаже ТРЦ «Галерея Новосибирск», однако, в итоге там открылась в конце января этого года вторая точка кафе «Гречка».
Всего в Новосибирске сейчас, по данным 2ГИС, имеется 41 коворкинг. Самый крупный проект этого формата — «Простор» — открылся в прошлом году, он занимает весь этаж офисного комплекса «СитиЦентр». Свой коворкинг необычного формата есть в составе торгового центра «Мега».