На Красном проспекте, где по очереди закрылись три бара, появился коммунальный офис

По замыслу Горестова, особенностью COWO должна была стать возможность прийти сюда с детьми — для них здесь планировалось отвести специальную зону. У Горестова уже есть в Новосибирске «детский» проект — кафе PRIMETIME family. В результате от идеи детской зоны создатели приняли решение отказаться по причине «дефицита свободного места».

COWO занял помещение, на двух этажах, которое последние 15 лет арендовали предприятия общепита. Сначала долгое время здесь работал бар «Чемпивон», затем его сменил Trend bar, который, в свою очередь, уступил место проекту Old Joy. Последний закрылся в прошлом году.

В COWO готовы сдавать в аренду не только столы, но и кресла

Открытие несколько раз откладывалось. Да и сейчас COWO работает в тестовом режиме — в уже доступных арендаторам помещениях ещё нет целого ряда запланированных создателями опций, а в части залов заканчивается ремонт и монтируется мебель.



Как рассказал руководитель COWO Алексей Ячменев, в коворкинге предусмотрены несколько типов рабочих мест. Большая часть их — фиксированные, за рабочими столами в общем зале. Там же стоит несколько кресел и стойка у лестницы, где могут сесть те, кто заплатил просто за право работать в COWO. А небольшие компании могут арендовать один из шести залов.

— COWO будет работать круглосуточно — любой резидент сможет попасть внутрь в любое время по электронной карте. Кроме того, на первом этаже у нас к концу недели должен заработать небольшой ресторан Hit&Meat, а в подвале здесь находится маленький «секретный» бар «Воробей», — говорит Ячменев.

Hit&Meat к слову, будет входом в коворкинг. После начала работы заведения (сейчас там расставляют мебель), попасть в COWO можно будет только пройдя через эту закусочную. В коворкинге так же предусмотрены специальные ячейки для почты, чтобы арендаторы могли получать корреспонденцию для своих предприятий на адрес COWO.