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Водитель «Газели» скрылся после аварии с пострадавшим на Толмачёвском шоссе

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции ищут очевидцев

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Водитель «Тойоты» сейчас в больнице&nbsp;

Водитель «Тойоты» сейчас в больнице 

Сегодня, 31 января, около 16 часов дня в Новосибирске на Толмачёвском шоссе «Газель» столкнулась с автомобилем Ford Transit — тот выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Avensis.

Как сообщил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, в аварии пострадал воитель «Тойоты».

— В 16:01 «Газель» грузопассажирская с белым тентом (на «Газели» установлен желтый маяк) двигалась в сторону города по Толмачевскому шоссе со стороны посёлка Толмачёво, в пути следования совершила столкновение с автомобилем Ford Transit, который двигался в попутном направлении, в заднюю часть, после чего автомобиль Ford совершил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Toyota Avensis, — рассказали в ГИБДД. После этого «Газель» скрылась с места ДТП.

Сейчас водитель «Тойоты» в больнице — по предварительным данным, у него сотрясение мозга и ушибы. 

Авария произошла около 16 часов

Авария произошла около 16 часов

Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев аварии. Если вы видели ДТП или ваш видеорегистратор запечатлел момент столкновения, позвоните по номерам 232–23–51 или 232–23–21. Вы также можете написать в редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Накануне сотрудники Госавтоинспекции просили помощи в поисках очевидцев аварии в Кировском районе. Тогда белый «Порше Кайен» с красивым номером сбил подростка на Магнитогорской и скрылся.

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гибддаварияМассовая авария
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КОММЕНТАРИИ (15)

Фото пользователя
31 янв 2020 в 18:04

Вообще непонятно. На фото газель стоит уткнувшись в снег на обочине. Как ей удалось скрыться,никто не помешал? Номера известны,что,гибдд не могут разыскать?

Фото пользователя
31 янв 2020 в 17:57

Водитель газели? Неудивительно.

Михаил
31 янв 2020 в 18:33

Еще один он наверно уже в автобусе новосибирск душанбе едет