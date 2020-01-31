Водитель «Газели» скрылся после аварии с пострадавшим на Толмачёвском шоссе

Сегодня, 31 января, около 16 часов дня в Новосибирске на Толмачёвском шоссе «Газель» столкнулась с автомобилем Ford Transit — тот выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Avensis.

Как сообщил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, в аварии пострадал воитель «Тойоты».

— В 16:01 «Газель» грузопассажирская с белым тентом (на «Газели» установлен желтый маяк) двигалась в сторону города по Толмачевскому шоссе со стороны посёлка Толмачёво, в пути следования совершила столкновение с автомобилем Ford Transit, который двигался в попутном направлении, в заднюю часть, после чего автомобиль Ford совершил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Toyota Avensis, — рассказали в ГИБДД. После этого «Газель» скрылась с места ДТП.