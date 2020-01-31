«Темп недостаточный»: мэр потребовал решить проблему со снегом в Новосибирске за 1,5 недели

Локоть заявил, что режим ЧС не снимут до тех пор, «пока не прекратятся снегопады» Фото: Александр Ощепков

За ближайшие 1,5 недели дорожники должны решить проблему с уборкой снега на улицах Новосибирска — об этом сегодня, 31 января, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Начиная с 1 января, интенсивность выпадения снега велика. Сейчас 4-й или 5-й бесснежный день, начиная с января. Мы пользуемся этой паузой максимально, чтобы сосредоточить усилия на освобождении от снега улиц и дворов. Вынужден был ввести ЧС. Я обращаю внимание, что это не чрезвычайное положение. Режим ЧС позволяет в короткие сроки принять меры, чтобы использовать бюджетные деньги. Помимо 44 ФЗ (закон о контрактной системе в сфере госзакупок. — Прим. ред.), в котором предусмотрены длительные конкурсные процедуры. Обоснованное введение ЧС позволяет обходить 44-й закон и обращаться к предприятиям, которые имеют специальную технику, и резко нарастить количество уборочной техники, — заявил мэр.

Мэр рассказал, что за этот год вывезено более 140 тысяч кубометров снега, а с начала зимы вывезено уже более миллиона кубометров. — Мы достигли уровня вывоза снега в 22–23 тысячи кубометров в сутки. Надо увеличивать дальше: в дневное время до 200 единиц техники, ночью до 300. Неделю назад я поставил задачу за 2 недели привести город в порядок, воспользовавшись этим морозным окном, — рассказал Локоть. По словам начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Романа Дронова, основная проблема не в уборке снега, а его погрузке и вывозе. — Если до введения режима ЧС мы выполняли работы по погрузке и вывозке своими силами, привлекали технику в виде самосвалов до 50 единиц в сутки и вывозили при этом 15 тысяч кубометров в сутки, а в неделю в районе 100 тысяч. То с введением ЧС мы заключили дополнительные договора, привлекли дополнительную технику. Это нам позволило поднять вывоз в сутки до 23 тысяч кубов, а за неделю 140 932 . Данный темп недостаточный, мы будем дальше наращивать. Задача: достигнуть 25 тысяч кубов в сутки, чтобы вывезли 200–250 тысяч за неделю, — отчитался Дронов.