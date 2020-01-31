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Зима

«Темп недостаточный»: мэр потребовал решить проблему со снегом в Новосибирске за 1,5 недели

Введение режима ЧС позволило в обход закона о госзакупках привлечь дополнительную технику

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Локоть заявил, что режим ЧС не снимут до тех пор, «пока не прекратятся снегопады»

Локоть заявил, что режим ЧС не снимут до тех пор, «пока не прекратятся снегопады»

За ближайшие 1,5 недели дорожники должны решить проблему с уборкой снега на улицах Новосибирска — об этом сегодня, 31 января, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. 

— Начиная с 1 января, интенсивность выпадения снега велика. Сейчас 4-й или 5-й бесснежный день, начиная с января. Мы пользуемся этой паузой максимально, чтобы сосредоточить усилия на освобождении от снега улиц и дворов. Вынужден был ввести ЧС. Я обращаю внимание, что это не чрезвычайное положение. Режим ЧС позволяет в короткие сроки принять меры, чтобы использовать бюджетные деньги. Помимо 44 ФЗ (закон о контрактной системе в сфере госзакупок. — Прим. ред.), в котором предусмотрены длительные конкурсные процедуры. Обоснованное введение ЧС позволяет обходить 44-й закон и обращаться к предприятиям, которые имеют специальную технику, и резко нарастить количество уборочной техники, — заявил мэр. 

Мэр рассказал, что за этот год вывезено более 140 тысяч кубометров снега, а с начала зимы вывезено уже более миллиона кубометров. 

— Мы достигли уровня вывоза снега в 22–23 тысячи кубометров в сутки. Надо увеличивать дальше: в дневное время до 200 единиц техники, ночью до 300. Неделю назад я поставил задачу за 2 недели привести город в порядок, воспользовавшись этим морозным окном, — рассказал Локоть. 

По словам начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Романа Дронова, основная проблема не в уборке снега, а его погрузке и вывозе. 

— Если до введения режима ЧС мы выполняли работы по погрузке и вывозке своими силами, привлекали технику в виде самосвалов до 50 единиц в сутки и вывозили при этом 15 тысяч кубометров в сутки, а в неделю в районе 100 тысяч. То с введением ЧС мы заключили дополнительные договора, привлекли дополнительную технику. Это нам позволило поднять вывоз в сутки до 23 тысяч кубов, а за неделю 140 932. Данный темп недостаточный, мы будем дальше наращивать. Задача: достигнуть 25 тысяч кубов в сутки, чтобы вывезли 200–250 тысяч за неделю, — отчитался Дронов. 

На вопрос Локтя о том, успеют ли службы «привести город в порядок» за 1,5 недели, Дронов ответил, что в департаменте разработали график, а сейчас «делают всё, чтобы привести магистральные улицы в надлежащий вид». 

Локоть в свою очередь сказал, что если его поручения не выполнят, он «будет принимать решения».

Режим ЧС ввели в Новосибирске 24 января. Локоть заявил, что его не отменят до тех пор, «пока не прекратятся снегопады».

Накануне прокуратура Новосибирска возбудила два административных дела из-за плохой уборки снега в городе. Кроме того, подрядчики и руководители ДЭУ получили 12 представлений об устранении нарушений.

Тем временем горожане пытаются решить проблему с уборкой снега своими силами. 11 января жительница Новосибирска Татьяна Долгова ломом пробила ступеньки в засыпанном снегом тротуаре на улице Мясниковой. По словам пенсионерки, тротуар был единственным путем до СОШ № 211, где учатся её внуки.

На январских праздниках житель улицы Зорге опубликовал в своём Instagram видеообращение к администрации Кировского района и ЖЭУ № 6.

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снегчсмэрия
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КОММЕНТАРИИ (70)

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31 янв 2020 в 17:04

Через месяц весна,а Сказочник указилки только раздает.

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31 янв 2020 в 17:06

Активно работать надо с начала сезона, а не после того как мэрии пришлось признаться в проблеме и ввести режим ЧС.

31 янв 2020 в 17:03

Другим словами САМО РАСТАЕТ .середина ФЕВРАЛЯ.