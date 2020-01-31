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«Вектор» рассказал о результатах анализа на коронавирус 3-летней девочки, прилетевшей из Китая

Девочку вчера увезли на скорой из аэропорта Толмачёво

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Так выглядят пробирки из двух тест-систем, разработанных «Вектором»

Так выглядят пробирки из двух тест-систем, разработанных «Вектором»

Сегодня, 31 января, заместитель генерального директора по научной работе центра «Вектор» Роспотребнадзора Елена Гаврилова рассказала о том, что все образцы, поступившие к ним для анализа на коронавирус, отрицательные.

В том числе Гаврилова отвечала на вопрос о результатах анализа на коронавирус прилетевшей вчера из Китая трёхлетней девочки. Накануне ребёнка на скорой увезли в больницу из международного аэропорта Толмачёво.

— Центр «Вектор» является референс-лабораторией по диагностике коронавируса в стране. Более того, мы входим в состав четырёх референс-лабораторий Евробюро ВОЗ по диагностике коронавирусной инфекции. Естественно, мы проводим диагностику образцов вместе с региональными лабораториями страны. К нам на сегодняшний день поступило уже более 200 образцов: все они отрицательные, к счастью, — пояснила Елена Гаврилова.

Вчера НГС встречал туристов, прилетевших из Китая: они рассказали, есть ли там паника из-за коронавируса. 

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коронавирустест-системарезультаты анализов«Вектор»Роспотребнадзор
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КОММЕНТАРИИ (2)

31 янв 2020 в 16:19

Всех прибывших из Китая надо сажать в карантин на две недели. Почему они вообще летают туда сюда и подвергают опасности других людей?