«Вектор» рассказал о результатах анализа на коронавирус 3-летней девочки, прилетевшей из Китая

Сегодня, 31 января, заместитель генерального директора по научной работе центра «Вектор» Роспотребнадзора Елена Гаврилова рассказала о том, что все образцы, поступившие к ним для анализа на коронавирус, отрицательные.

В том числе Гаврилова отвечала на вопрос о результатах анализа на коронавирус прилетевшей вчера из Китая трёхлетней девочки. Накануне ребёнка на скорой увезли в больницу из международного аэропорта Толмачёво.



— Центр «Вектор» является референс-лабораторией по диагностике коронавируса в стране. Более того, мы входим в состав четырёх референс-лабораторий Евробюро ВОЗ по диагностике коронавирусной инфекции. Естественно, мы проводим диагностику образцов вместе с региональными лабораториями страны. К нам на сегодняшний день поступило уже более 200 образцов: все они отрицательные, к счастью, — пояснила Елена Гаврилова.