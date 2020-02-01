«Доступ в помещения закрыт»: в детском саду на Титова ввели режим ЧС

В мэрии Новосибирска рассказали о введении режима «Чрезвычайная ситуация» в МКДОУ Новосибирска «Детский сад
— Доступ в помещения детского сада закрыт. Выполнено инструментальное обследование, и по его результатам подготовлена проектно-сметная документация на необходимые ремонтные работы. Ремонтные работы включают в себя частичный ремонт перекрытий между первым и вторым этажами здания и ремонт помещений групповых. Предварительно окончание ремонтных работ запланировано на 25.03.2020 года. После приёмки выполненных ремонтных работ отделение детсада
Ранее в департаменте образования мэрии сообщали, что «в декабре 2019 года произошло резкое увеличение прогиба конструкций перекрытий между первым и вторым этажами здания, в результате чего образовались трещины на штукатурном слое потолка в группе первого этажа». Причину возникновения чрезвычайной ситуации в городской администрации не назвали.
Напомним, одно из отделений детсада