«Доступ в помещения закрыт»: в детском саду на Титова ввели режим ЧС

В одном из корпусов детсада № 242 на улице Титова, 24 введён режим ЧС и начались ремонтные работы

— Доступ в помещения детского сада закрыт. Выполнено инструментальное обследование, и по его результатам подготовлена проектно-сметная документация на необходимые ремонтные работы. Ремонтные работы включают в себя частичный ремонт перекрытий между первым и вторым этажами здания и ремонт помещений групповых. Предварительно окончание ремонтных работ запланировано на 25.03.2020 года. После приёмки выполненных ремонтных работ отделение детсада № 242 по улице Титова, 24 продолжит свою деятельность в плановом порядке, — заверили корреспондента НГС в мэрии.

В мэрии Новосибирска рассказали о введении режима «Чрезвычайная ситуация» в МКДОУ Новосибирска «Детский сад № 242 Ёлочка» и начале ремонтных работ.

Ранее в департаменте образования мэрии сообщали, что «в декабре 2019 года произошло резкое увеличение прогиба конструкций перекрытий между первым и вторым этажами здания, в результате чего образовались трещины на штукатурном слое потолка в группе первого этажа». Причину возникновения чрезвычайной ситуации в городской администрации не назвали.

