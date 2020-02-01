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«Доступ в помещения закрыт»: в детском саду на Титова ввели режим ЧС

В учреждении начался капитальный ремонт, который должен закончиться к концу марта

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В одном из корпусов детсада <nobr class="_">№ 242</nobr> на улице Титова, 24 введён режим ЧС и начались ремонтные работы

В одном из корпусов детсада № 242 на улице Титова, 24 введён режим ЧС и начались ремонтные работы

В мэрии Новосибирска рассказали о введении режима «Чрезвычайная ситуация» в МКДОУ Новосибирска «Детский сад № 242 Ёлочка» и начале ремонтных работ.

— Доступ в помещения детского сада закрыт. Выполнено инструментальное обследование, и по его результатам подготовлена проектно-сметная документация на необходимые ремонтные работы. Ремонтные работы включают в себя частичный ремонт перекрытий между первым и вторым этажами здания и ремонт помещений групповых. Предварительно окончание ремонтных работ запланировано на 25.03.2020 года. После приёмки выполненных ремонтных работ отделение детсада № 242 по улице Титова, 24 продолжит свою деятельность в плановом порядке, — заверили корреспондента НГС в мэрии.

Ранее в департаменте образования мэрии сообщали, что «в декабре 2019 года произошло резкое увеличение прогиба конструкций перекрытий между первым и вторым этажами здания, в результате чего образовались трещины на штукатурном слое потолка в группе первого этажа». Причину возникновения чрезвычайной ситуации в городской администрации не назвали.

Напомним, одно из отделений детсада № 242, расположенное в отдельном здании на улице Титова, 24, было внезапно закрыто 30 декабря 2019 года. Дети, как объясняли ранее в мэрии, были распределены по близлежащим дошкольным образовательным учреждениям. 

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ремонт школ и детсадовЧС
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КОММЕНТАРИИ (4)

Клён кудрявый
1 фев 2020 в 10:44

Так не интересно, даже никаких эксцессов не произошло, никого не прибило

1 фев 2020 в 10:43

повадились в мэрии режим чс вводить. сами вовремя не могут решить, а потом по ЧС "быстрых" подрядчиков нанимают. И что это за подрядчики будут такие?? Они же вне тендера

1 фев 2020 в 10:37

Само то сейчас делать ремонт. Зачем его делать летом, когда никого и так нет в детском саду?