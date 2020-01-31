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Владислав Третьяк заявил, что сборную России должны пополнить игроки «Сибири»

Федерация хоккея пообещала отремонтировать катки во дворах Новосибирска

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Владислав Третьяк провёл мастер-класс для новосибирских школьников

Владислав Третьяк провёл мастер-класс для новосибирских школьников

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что молодые игроки «Сибири» должны попасть в сборную России. По его мнению, в городе нужно развивать дворовый хоккей.

— Новосибирск — один из центров нашего хоккея. Нам очень важно, чтобы наша национальная сборная пополнялась игроками из «Сибири». Я через «Золотую шайбу» прошёл, 21 год играл в хоккей, как этот мальчишка, который начинал во дворе, поэтому важно строительство дворовых площадок для детей. Помогаем мальчишкам, чтобы они выходили на лёд, — рассказал журналистам Владислав Третьяк.

Компания «Тотал Восток» вместе с Федерацией хоккея пообещали отремонтировать хоккейные коробки во дворах Новосибирска. Первой восстановят площадку на улице Саввы Кожевникова, 3А — там заменят покрытие, борты, сетки и скамейки. Через год инструкторы МБУ «Спортивный город» будут бесплатно проводить занятия по хоккею для детей от 6 до 12 лет.

Владислав Третьяк разыграл шайбу в начале товарищеского матча&nbsp;

Владислав Третьяк разыграл шайбу в начале товарищеского матча 

— Самое большое событие в Новосибирске в 2023-м — это чемпионат мира, который приравнивается к главному событию как настоящий первый чемпионат мира среди мужчин. Эти все звёздочки мира приедут сюда. У нас будет новый стадион, метро, прекрасные сооружения, мы ждём много гостей. С губернатором мы договорились, что будем приезжать и проводить такие мероприятия как можно чаще. Со всего мира собрали программы подготовки молодых хоккеистов, также будет проводиться аттестация тренеров в Новосибирске, — добавил президент ФХР Третьяк.

Дети выстроились в очередь за автографом легенды российского хоккея

Дети выстроились в очередь за автографом легенды российского хоккея

Новосибирск едва не лишился Молодёжного чемпионата мира 2023 года из-за допингового скандала. WADA отстранило российских спортсменов от Олимпийских игр и запретило проводить всемирные соревнования, но позже президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что санкции WADA не распространяются на молодёжные турниры.

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МЧМ-2023хоккейВладислав Третьяк
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КОММЕНТАРИИ (55)

Виктория Я
31 янв 2020 в 17:24

Какие красивые. Я влюбилась. ❤️
Мечтаю выйти замуж за спортсмена и не работать. Мне самой противно писать такие комментарии, но это работа. Мне за нее платят деньги.

Виктория Я
31 янв 2020 в 17:27

Заглушаю водкой недовольство своими комментариями. В реальности я никого не поддерживаю, просто по методичке пишу комментарии. Извините меня, со своего профиля такое написать не могу, иначе меня уволят(

Фото пользователя
31 янв 2020 в 17:21

Главное - играть научитесь, большего мы от вас не требуем.