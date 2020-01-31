Владислав Третьяк заявил, что сборную России должны пополнить игроки «Сибири»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что молодые игроки «Сибири» должны попасть в сборную России. По его мнению, в городе нужно развивать дворовый хоккей.

— Новосибирск — один из центров нашего хоккея. Нам очень важно, чтобы наша национальная сборная пополнялась игроками из «Сибири». Я через «Золотую шайбу» прошёл, 21 год играл в хоккей, как этот мальчишка, который начинал во дворе, поэтому важно строительство дворовых площадок для детей. Помогаем мальчишкам, чтобы они выходили на лёд, — рассказал журналистам Владислав Третьяк.

