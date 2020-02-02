2 февраля воскресенье
СЕЙЧАС -19°С
Пробки 1/10
usd 63.14
eur 69.60
СЕЙЧАС -19°С
Пробки 1/10
usd 63.14
eur 69.60

Все новости

Все новости
Город

На Учительской поставят новую скульптуру. Вспоминаем, какие памятники появились в Новосибирске недавно

Новая композиция будет посвящена отцу, который читает книгу сыну

959
6 Обсудить

Поделиться

Эти памятники поставили в Новосибирске в 2019 году

Эти памятники поставили в Новосибирске в 2019 году

В Новосибирске согласовали установку скульптурной композиции «Отец» в сквере на Учительской, однако дата размещения пока неизвестна.

Фонд поддержки гражданских инициатив предложил поставить скульптуру отца, который читает книгу сыну, в июне 2019 года. Художественный совет согласовал установку, соответствующее постановление выдали в мэрии 21 января.

Установку скульптуры согласовал художественный совет Новосибирска

Установку скульптуры согласовал художественный совет Новосибирска

— Заявление о согласовании размещения скульптурной композиции «Отец» на территории сквера, расположенного между домами по адресам: город Новосибирск, ул. Учительская, 39 и 42, поступило в адрес департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска в 2019 году, проект прошёл все установленные процедуры, в том числе общественное обсуждение, а также был рассмотрен на заседании художественного совета города Новосибирска. Художественный совет рекомендовал согласовать место размещения скульптурной композиции «Отец», — сообщил секретарь совета Иван Михеев.

Пока время размещения новой скульптуры не известно, НГС решил вспомнить, какие памятники в городе появились в прошлом году.

Бюст Иосифа Сталина

Место для установки памятника Сталину удалось найти не сразу

Место для установки памятника Сталину удалось найти не сразу

8 мая на улице Большевистской, 29 рядом с обкомом КПРФ поставили памятник Иосифу Сталину. Бюст сделали из полимерной глины, внутри его заполнили монтажной пеной. Для памятника также построили кирпичную стену и установили постамент с бронзовым орденом Победы.

Инициативная группа добивалась установки памятника несколько лет. В ноябре 2019 года нашли место для бюста, которое предложили в бюро КПРФ. Тогда глава инициативной группы Алексей Денисюк сообщил, что работы обойдутся в 100–200 тысяч рублей.

Художественный совет Новосибирска выступал против установки бюста Сталина.

— Я буду голосовать против. Не потому, что я ярый антисталинист. То есть мои политические пристрастия к этому не имеют отношения. Но я считаю, что нельзя сегодня ставить памятники фигурам, в отношении которых отсутствует общественное согласие, — сказал тогда председатель совета Александр Ложкин.

Несмотря на это, согласовать размещение удалось в марте 2019 года.

Пожарная машина в Толмачёво

Таких машин выпустили всего две

Таких машин выпустили всего две

В июне в музее аэропорта Толмачёво поставили раритетную пожарную машину. Её разработали в 1994 году, таких автомобилей сделали всего два.

— Представленный в музее экземпляр эксплуатировался в новосибирском аэропорту с 1996 по 2018 годы и является единственным в России, — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Экспонат доступен для всех желающих, с ним также можно фотографироваться. Кроме пожарной машины на территории Толмачёво выставлены четыре самолёта — два Ту-154, Ил-86 и Ту-134, который был личным бортом Аллы Пугачёвой.

Памятник друзьям и собаке

Скульптуру установили в рамках благоустройства территории

Скульптуру установили в рамках благоустройства территории

За домом на улице Бориса Богаткова, 194 поставили скульптуру, посвящённую друзьям, которые запускают воздушного змея, и собаке. Ее разместили в рамках благоустройства аллеи от улицы Бориса Богаткова до поворота к дому на улице Гаранина, 25/2.

Скульптуру установила ГК «Дом-Строй», которая возводит по соседству жилой комплекс «Романтика».

— Аллея выполнена по проекту архитектора Артема Ледяева. Общие затраты составят около 15 миллионов рублей, — прокомментировали в компании благоустройство аллеи.

Рядом с памятником отремонтировали тротуар, высадили кусты и сосны, установили фонари. «Дом-Строй» также обновил фасад здания на улице Бориса Богаткова, 194.

Якорь в честь героев-речников

Памятник на улице Щетинкина напоминает о героях-речниках, которые провели караван по Обь-Енисейскому каналу в 1942 году

Памятник на улице Щетинкина напоминает о героях-речниках, которые провели караван по Обь-Енисейскому каналу в 1942 году

27 августа у Сибирского государственного университета водного транспорта установили трёхметровую стелу с якорем в честь героев-речников.

Скульптура посвящена участникам проводки каравана по Обь-Енисейскому каналу в 1942 году. Инициатором установки стала организация «Ветераны силовых структур Родины». Один из членов объединения, Алексей Шамов, объяснял НГС, зачем караван переводили через заброшенный Обь-Енисейский канал:

— Цель экспедиции — разведка резервного пути для переброски продукции [Норильского] комбината на заводы Урала и Сибири. <...> Таёжные речки, входившие в систему пути, обмелели и превратились в несудоходные ручьи. Нависшие над водой деревья перекрыли русло целиком <...>. Речники при движении каравана были вынуждены не только вести суда, протаскивая их по мелководью, но и восстанавливать разрушенные плотины, и даже строить временные запруды.

Памятник, которого нет

Саму стелу хотят поставить в этом году

Саму стелу хотят поставить в этом году

29 октября на Комсомольском проспекте открыли постамент для стелы в память новосибирским комсомольцам. Саму скульптуру хотят поставить в этом году, к 100-летию основания организации в Новосибирске. Рядом со стелой хотят разместить лавочки и освещение.

Установку инициировали общественная организация «29 октября» и Совет ветеранов комсомола Железнодорожного района. Стелу планировали поставить в 2018 году, но её проект дважды отклоняли на художественном совете. Установку всего памятника оценили в 5 миллионов рублей.

Недавно НГС писал, что рядом с монументом в сквере Покорителей атома решили поставить две огромные книги.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

памятникскульптураблагоустройство
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
2 фев 2020 в 10:09

Ну памятник друзьям собаки еще туда-сюда, а остальное - это что? Особенно памятник пожарной машины. Таких памятников машинам сейчас по городу тысячи валяются. Жаль, что в городе так и не появилось интересных скульптур. Но в деградирующих системах их и не может появиться, кроме вышеописанных уродств.😂

Гость
2 фев 2020 в 10:31

Полная бредятина

Вовчик1955
2 фев 2020 в 10:30

Нам, новосибирцам, не нужна эта скульптура.