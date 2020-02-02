На Учительской поставят новую скульптуру. Вспоминаем, какие памятники появились в Новосибирске недавно

Эти памятники поставили в Новосибирске в 2019 году Фото: Густаво Зырянов, Александр Ощепков, Ольга Бурлакова

В Новосибирске согласовали установку скульптурной композиции «Отец» в сквере на Учительской, однако дата размещения пока неизвестна. Фонд поддержки гражданских инициатив предложил поставить скульптуру отца, который читает книгу сыну, в июне 2019 года. Художественный совет согласовал установку, соответствующее постановление выдали в мэрии 21 января.



Установку скульптуры согласовал художественный совет Новосибирска Фото: Иван Михеев

— Заявление о согласовании размещения скульптурной композиции «Отец» на территории сквера, расположенного между домами по адресам: город Новосибирск, ул. Учительская, 39 и 42, поступило в адрес департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска в 2019 году, проект прошёл все установленные процедуры, в том числе общественное обсуждение, а также был рассмотрен на заседании художественного совета города Новосибирска. Художественный совет рекомендовал согласовать место размещения скульптурной композиции «Отец», — сообщил секретарь совета Иван Михеев.

Пока время размещения новой скульптуры не известно, НГС решил вспомнить, какие памятники в городе появились в прошлом году.

Бюст Иосифа Сталина

Место для установки памятника Сталину удалось найти не сразу Фото: Александр Ощепков

8 мая на улице Большевистской, 29 рядом с обкомом КПРФ поставили памятник Иосифу Сталину. Бюст сделали из полимерной глины, внутри его заполнили монтажной пеной. Для памятника также построили кирпичную стену и установили постамент с бронзовым орденом Победы.

Инициативная группа добивалась установки памятника несколько лет. В ноябре 2019 года нашли место для бюста, которое предложили в бюро КПРФ. Тогда глава инициативной группы Алексей Денисюк сообщил, что работы обойдутся в 100–200 тысяч рублей.

Художественный совет Новосибирска выступал против установки бюста Сталина.

— Я буду голосовать против. Не потому, что я ярый антисталинист. То есть мои политические пристрастия к этому не имеют отношения. Но я считаю, что нельзя сегодня ставить памятники фигурам, в отношении которых отсутствует общественное согласие, — сказал тогда председатель совета Александр Ложкин.



Несмотря на это, согласовать размещение удалось в марте 2019 года.

Пожарная машина в Толмачёво



Таких машин выпустили всего две Фото: vk.com / tolmachevoport

В июне в музее аэропорта Толмачёво поставили раритетную пожарную машину. Её разработали в 1994 году, таких автомобилей сделали всего два. — Представленный в музее экземпляр эксплуатировался в новосибирском аэропорту с 1996 по 2018 годы и является единственным в России, — сообщили в пресс-службе аэропорта. Экспонат доступен для всех желающих, с ним также можно фотографироваться. Кроме пожарной машины на территории Толмачёво выставлены четыре самолёта — два Ту-154, Ил-86 и Ту-134, который был личным бортом Аллы Пугачёвой.

Памятник друзьям и собаке



Скульптуру установили в рамках благоустройства территории Фото: Ольга Бурлакова

За домом на улице Бориса Богаткова, 194 поставили скульптуру, посвящённую друзьям, которые запускают воздушного змея, и собаке. Ее разместили в рамках благоустройства аллеи от улицы Бориса Богаткова до поворота к дому на улице Гаранина, 25/2.

Скульптуру установила ГК «Дом-Строй», которая возводит по соседству жилой комплекс «Романтика».

— Аллея выполнена по проекту архитектора Артема Ледяева. Общие затраты составят около 15 миллионов рублей, — прокомментировали в компании благоустройство аллеи.



Рядом с памятником отремонтировали тротуар, высадили кусты и сосны, установили фонари. «Дом-Строй» также обновил фасад здания на улице Бориса Богаткова, 194.

Якорь в честь героев-речников



Памятник на улице Щетинкина напоминает о героях-речниках, которые провели караван по Обь-Енисейскому каналу в 1942 году Фото: Густаво Зырянов

27 августа у Сибирского государственного университета водного транспорта установили трёхметровую стелу с якорем в честь героев-речников.

Скульптура посвящена участникам проводки каравана по Обь-Енисейскому каналу в 1942 году. Инициатором установки стала организация «Ветераны силовых структур Родины». Один из членов объединения, Алексей Шамов, объяснял НГС, зачем караван переводили через заброшенный Обь-Енисейский канал:

— Цель экспедиции — разведка резервного пути для переброски продукции [Норильского] комбината на заводы Урала и Сибири. <...> Таёжные речки, входившие в систему пути, обмелели и превратились в несудоходные ручьи. Нависшие над водой деревья перекрыли русло целиком <...>. Речники при движении каравана были вынуждены не только вести суда, протаскивая их по мелководью, но и восстанавливать разрушенные плотины, и даже строить временные запруды.



Памятник, которого нет



Саму стелу хотят поставить в этом году Фото: Елена Гурьянова