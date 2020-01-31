В Новосибирске под уголовное дело попали руководитель Заельцовского межрайонного следственного отдела Юрий Лущенков и два адвоката Адвокатской палаты Новосибирской области. Их подозревают во взяточничестве.



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