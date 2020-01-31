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Один из задержанных по делу о взятке — главный следователь Заельцовского района (новость обновляется)

Юрий Лущенков — руководитель Заельцовского межрайонного следственного отдела

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Дело о взятке в полтора миллиона возбудил Следственный комитет

Дело о взятке в полтора миллиона возбудил Следственный комитет

В Новосибирске под уголовное дело попали руководитель Заельцовского межрайонного следственного отдела Юрий Лущенков и два адвоката Адвокатской палаты Новосибирской области. Их подозревают во взяточничестве.

Рассказываем в режиме онлайн, что об этом известно.

У вас есть дополнительная информация по этому делу? Вы знаете, за что могла предназначаться взятка? У вас есть фотографии Лущенкова или вы знаете личности задержанных адвокатов? Свяжитесь с дежурным журналистом (можно анонимно) через WhatsApp, Viber или Telegram по номеру 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Александра Бруня

В Адвокатской палате Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

— Для начала давайте выясним, что происходит, потом будем говорить — будем реагировать или нет, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Адвокатской палаты Новосибирской области.

Елена Громкова

На сайте следственного управления СК РФ по НСО опубликованы сведения о доходах следователей за 8 лет с 2011 по 2018 год. До 2014-го включительно в документах отражены данные по всем руководителям отделов. Начиная с 2015 года — только руководителя управления и его заместителей.

По данным за 2014 год, у Лущенкова была в собственности квартира площадью 32,5 квадрата, автомобиль «Шкода», а его годовой доход составлял 2 011 345,6 рубля.

Александра Бруня

Фотографий Юрия Лущенкова в открытом доступе в интернете нет. Есть лишь нечеткий снимок с мероприятия Следственного комитета. Лущенков, предположительно, посередине.

Если у вас есть фотографии Лущенкова или задержанных адвокатов, вы сотрудничали с кем-то из них или когда-то сталкивались по рабочим вопросам, то свяжитесь с дежурным журналистом (можно анонимно) через WhatsApp, Viber или Telegram по номеру: 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Лущенков, предположительно, посередине<br>

Лущенков, предположительно, посередине

Александра Бруня

Фамилии задержанных адвокатов

По информации издания «Тайга.Инфо», фамилии задержанных адвокатов — Тишкевич и Чижиков. На сайте адвокатской палаты можно найти их фото.

Слева&nbsp;— Олег Чижиков.&nbsp;Справа&nbsp;—&nbsp;Алексей Тишкевич

Слева — Олег Чижиков. Справа — Алексей Тишкевич

Александра Бруня

В чём подозревают Лущенкова

Юрия Лущенкова и двух адвокатов задержали во время оперативных мероприятий. По информации пресс-службы СУ СК РФ по Новосибирской области, следователь должен был получить 1,5 миллиона рублей. 

— За совершение действий по предоставлению сведений об объеме собранных доказательств, составляющих тайну следствия по уголовному делу, — говорится в сообщении ведомства.

Александра Бруня

— Руководителем следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководителей межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Новосибирской области по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере» и двух адвокатов Адвокатской палаты Новосибирской области по п. «а, б» ч. 3 ст. ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области. 

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следственный комитетвзятка
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КОММЕНТАРИИ (29)

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31 янв 2020 в 15:03

За крупных взялись, это радует. Хочу, чтобы все жили честно и по закону.

31 янв 2020 в 15:05

А фамилии адвокатов где?

Гость
31 янв 2020 в 15:09

Борьба со взятками в России стала приносить результат.
Правительство отметило, что все посаженные чиновники перестали брать взятки.