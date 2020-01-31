В Адвокатской палате Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.
— Для начала давайте выясним, что происходит, потом будем говорить — будем реагировать или нет, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Адвокатской палаты Новосибирской области.
На сайте следственного управления СК РФ по НСО опубликованы сведения о доходах следователей за 8 лет с 2011 по 2018 год. До 2014-го включительно в документах отражены данные по всем руководителям отделов. Начиная с 2015 года — только руководителя управления и его заместителей.
По данным за 2014 год, у Лущенкова была в собственности квартира площадью 32,5 квадрата, автомобиль «Шкода», а его годовой доход составлял 2 011 345,6 рубля.
Фотографий Юрия Лущенкова в открытом доступе в интернете нет. Есть лишь нечеткий снимок с мероприятия Следственного комитета. Лущенков, предположительно, посередине.
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Фамилии задержанных адвокатов
По информации издания «Тайга.Инфо», фамилии задержанных адвокатов — Тишкевич и Чижиков. На сайте адвокатской палаты можно найти их фото.
В чём подозревают Лущенкова
Юрия Лущенкова и двух адвокатов задержали во время оперативных мероприятий. По информации пресс-службы СУ СК РФ по Новосибирской области, следователь должен был получить 1,5 миллиона рублей.
— За совершение действий по предоставлению сведений об объеме собранных доказательств, составляющих тайну следствия по уголовному делу, — говорится в сообщении ведомства.
— Руководителем следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководителей межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Новосибирской области по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере» и двух адвокатов Адвокатской палаты Новосибирской области по п. «а, б» ч. 3 ст. ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.