За сколько сегодня можно купить факел Олимпийских игр в Сочи: новосибирец выставил один на «Авито»

Новосибирец выставил объявление о продаже факела Олимпийского огня «Сочи-2014» на сайте Avito.
По словам автора объявления, вещь находится в отличном состоянии, но с нагаром, который не смыли после эстафеты. Факел могут переслать в любой регион России. Факел владелец оценил в 49 тысяч рублей и продаёт его с 28 января.
Корреспонденту НГС не удалось связаться с автором объявления — он не выходил не связь в течение нескольких дней.
Мы решили выяснить, как много россиян решили избавиться от факелов сочинской Олимпиады и сколько за них просят, накануне шестилетия со дня первых зимних Олимпийских игр в России.
Полмиллиона за факел Паралимпиады
По запросу «олимпийский факел» поиск на сайте Avito выдаёт более 700 объявлений. Около половины из них, по приблизительным подсчётам, касаются сувенирной продукции, копий олимпийского огня и газовых баллонов для факелов. Другую часть объявлений составляют раритетные вещи других Олимпиад, например, Олимпийских игр 2008 года в Пекине.
Самый дорогой сочинский факел продают в Екатеринбурге. Это факел Паралимпийских игр, за него просят 499 тысяч рублей. В подарок к нему автор объявления обещает отдать костюм, шапочку и перчатки с символикой Игр в подарок.
В Москве оригинальный олимпийский факел оценили в 300 тысяч рублей, столько же просит владелец уникальной вещи из Читы.
— Продаю факел эстафеты олимпийского огня Сочи-2014. Он очень дорог для меня, но срочно нужны деньги для решения семейных проблем, — говорится в этом объявлении.
Есть и предложения по совсем скромным ценам. Так, житель Пятигорска готов попрощаться с факелом сочинской Олимпиады за 35 тысяч рублей. В его коллекции есть и факел других отечественных Олимпийских игр — 1980 года. Его он оценил дороже, в 50 тысяч рублей. Оба товара владелец готов переслать в другие города.
Самый дешёвый экземпляр был найден в Краснодаре. Правда, это не оригинал, а копия. Ценник демократичный — 3500 рублей.
Факел Олимпиады-2014 прибыл в Новосибирск 8 декабря 2013 года — его пронесли через весь город. В числе знаменитых факелоносцев были полномочный представитель президента по СФО Виктор Толоконский, директор зоопарка Ростислав Шило, олимпийская чемпионка Анна Богалий, трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.
Олимпийские игры в 2014 году проходили в феврале, Новосибирская область по числу медалей заняла 12-е место.