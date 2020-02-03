За сколько сегодня можно купить факел Олимпийских игр в Сочи: новосибирец выставил один на «Авито»

Новосибирец продаёт оригинальный факел сочинский Олимпиады — на вещи даже есть нагар от огня

Новосибирец выставил объявление о продаже факела Олимпийского огня «Сочи-2014» на сайте Avito.

По словам автора объявления, вещь находится в отличном состоянии, но с нагаром, который не смыли после эстафеты. Факел могут переслать в любой регион России. Факел владелец оценил в 49 тысяч рублей и продаёт его с 28 января.



Корреспонденту НГС не удалось связаться с автором объявления — он не выходил не связь в течение нескольких дней.

Мы решили выяснить, как много россиян решили избавиться от факелов сочинской Олимпиады и сколько за них просят, накануне шестилетия со дня первых зимних Олимпийских игр в России.

