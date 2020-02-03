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Город Какими редкими вещами владеют новосибирцы

За сколько сегодня можно купить факел Олимпийских игр в Сочи: новосибирец выставил один на «Авито»

Мы выяснили, сколько стоят факелы Олимпийских игр в Сочи и других Олимпиад

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Новосибирец продаёт оригинальный факел сочинский Олимпиады — на вещи даже есть нагар от огня

Новосибирец продаёт оригинальный факел сочинский Олимпиады — на вещи даже есть нагар от огня

Новосибирец выставил объявление о продаже факела Олимпийского огня «Сочи-2014» на сайте Avito.

По словам автора объявления, вещь находится в отличном состоянии, но с нагаром, который не смыли после эстафеты. Факел могут переслать в любой регион России. Факел владелец оценил в 49 тысяч рублей и продаёт его с 28 января.

Корреспонденту НГС не удалось связаться с автором объявления — он не выходил не связь в течение нескольких дней.

Мы решили выяснить, как много россиян решили избавиться от факелов сочинской Олимпиады и сколько за них просят, накануне шестилетия со дня первых зимних Олимпийских игр в России.

Полмиллиона за факел Паралимпиады

По запросу «олимпийский факел» поиск на сайте Avito выдаёт более 700 объявлений. Около половины из них, по приблизительным подсчётам, касаются сувенирной продукции, копий олимпийского огня и газовых баллонов для факелов. Другую часть объявлений составляют раритетные вещи других Олимпиад, например, Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

Самый дорогой сочинский факел продают в Екатеринбурге. Это факел Паралимпийских игр, за него просят 499 тысяч рублей. В подарок к нему автор объявления обещает отдать костюм, шапочку и перчатки с символикой Игр в подарок.

Так выглядит самый дорогой предмет в нашей подборке — факел Паралимпиады за полмиллиона рублей

Так выглядит самый дорогой предмет в нашей подборке — факел Паралимпиады за полмиллиона рублей

В Москве оригинальный олимпийский факел оценили в 300 тысяч рублей, столько же просит владелец уникальной вещи из Читы.

— Продаю факел эстафеты олимпийского огня Сочи-2014. Он очень дорог для меня, но срочно нужны деньги для решения семейных проблем, — говорится в этом объявлении.

Есть и предложения по совсем скромным ценам. Так, житель Пятигорска готов попрощаться с факелом сочинской Олимпиады за 35 тысяч рублей. В его коллекции есть и факел других отечественных Олимпийских игр — 1980 года. Его он оценил дороже, в 50 тысяч рублей. Оба товара владелец готов переслать в другие города.

У продавца из Пятигорска можно приобрести факел Олимпиады в Сочи, а также раритетную вещь — факел Олимпийских игр в Москве. Про паралимпийский факел, который есть на фото в объявлении, речи не идёт

У продавца из Пятигорска можно приобрести факел Олимпиады в Сочи, а также раритетную вещь — факел Олимпийских игр в Москве. Про паралимпийский факел, который есть на фото в объявлении, речи не идёт

Самый дешёвый экземпляр был найден в Краснодаре. Правда, это не оригинал, а копия. Ценник демократичный — 3500 рублей.

Копия факела стоит в 10, а то и в 100 раз дешевле оригинала

Копия факела стоит в 10, а то и в 100 раз дешевле оригинала

Факел Олимпиады-2014 прибыл в Новосибирск 8 декабря 2013 года — его пронесли через весь город. В числе знаменитых факелоносцев были полномочный представитель президента по СФО Виктор Толоконский, директор зоопарка Ростислав Шило, олимпийская чемпионка Анна Богалий, трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

Эстафета Олимпийского огня прошла в Новосибирске шесть лет назад

Эстафета Олимпийского огня прошла в Новосибирске шесть лет назад

Олимпийские игры в 2014 году проходили в феврале, Новосибирская область по числу медалей заняла 12-е место

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олимпийский факелОлимпиада-2014«Авито»
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КОММЕНТАРИИ (19)

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3 фев 2020 в 15:07

Олимпиада в Сочи... Это позор российского спорта... Наелись допинга набрали медалей которые в итоге забрали у них...

Black Oasis
3 фев 2020 в 15:01

В чём отличие оригинала от копии? На оригинале есть нагар!

"В продаже появились поддельные ёлочные игрушки. Они такие же яркие и блестящие, но вот радости от них никакой" (с)

Фото пользователя
3 фев 2020 в 15:05

А нафига он нужен?