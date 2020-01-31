В центре Новосибирска выставили снимки запрещённых советских фотографов: на них есть голые женщины и сироты

В залах ЦК-19 открылась выставка сибирских фотографов, которые были запрещены в советское время Фото: Густаво Зырянов

Сегодня, 31 января, в 18:00 в центре культуры ЦК-19 на улице Свердлова, 13 открылась фотовыставка «Изъятая повседневность» сибирских фотографов, работающих в документальном жанре социальной фотографии.



Советские партийные органы решили, что такое показывать на международной выставке ни в коем случае нельзя Фото: Густаво Зырянов

На первом этаже ЦК-19 размещены работы кемеровского фотохудожника Александра Никольского, на втором — новокузнецкой фотогруппы «ТРИВА», которая была запрещена в СССР.



Фотографы из группы «ТРИВА» делали обычные репортажные съёмки, но действительность на этих кадрах выходила совсем не такой, какой её хотела видеть власть Фото: Густаво Зырянов

— «ТРИВА» — это три фотографа: Владимир Воробьев, Владимир Соколаев и Александр Трофимов. Они работали штатными фотографами на Кузнецком металлургическом комбинате в конце 1970-х — начале 1980-х годов. У них такая социалка с людьми. И однажды они официально зарегистрировали свою группу, так как решили участвовать в выставках. Но просуществовали они официально всего год, пока в 1982 году не подали заявку на участие в самом престижном международном фотоконкурсе World Press Photo, — рассказала корреспонденту НГС руководитель информационного отдела К-19 Ангелина Бурлюк.



«Детский дом № 5», Новокузнецк, 1982 год. Автор: Владимир Воробъёв, фотогруппа «ТРИВА» Фото: Густаво Зырянов

После подачи заявки на зарубежную выставку работы «ТРИВА» внимательно рассмотрели в местном обкоме КПСС, творчеством фотогруппы заинтересовались различные органы, после чего её запретили, а участников уволили с КМК. Первая выставка «ТРИВА» была организована Сибирским филиалом ГЦСИ и новосибирским отделением Союза фотохудожников России только в 2013 году в Томске. Часть фотографий, выставленных в ЦК-19, показаны вообще впервые.



На первом этаже ЦК-19 показаны работы кемеровского фотохудожника Александра Никольского Фото: Густаво Зырянов

Среди работ фотохудожника Александра Никольского есть как современные его работы, так и обнаруженный им архив фотографий периода 1970–1980 годов.



Часть работ на выставке покажут впервые после запрета фотогруппы «ТРИВА» Фото: Густаво Зырянов

Выставка «Изъятая повседневность» в ЦК-19 идёт до 1 марта 2020 года. Стоимость входного билета — от 100 до 150 рублей. В дни, когда в центре будут проводится специальные мероприятия — лекции или ридинг группы, — вход будет бесплатный.



Состоящая из двух частей выставка «Изъятая повседневность» продлится в ЦК-19 до 1 марта 2020 года Фото: Густаво Зырянов