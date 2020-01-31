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В центре Новосибирска выставили снимки запрещённых советских фотографов: на них есть голые женщины и сироты

Часть чёрно-белых работ периода 1970–1980 годов будет показана впервые

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В залах ЦК-19 открылась выставка сибирских фотографов, которые были запрещены в советское время

В залах ЦК-19 открылась выставка сибирских фотографов, которые были запрещены в советское время

Сегодня, 31 января, в 18:00 в центре культуры ЦК-19 на улице Свердлова, 13 открылась фотовыставка «Изъятая повседневность» сибирских фотографов, работающих в документальном жанре социальной фотографии.

Советские партийные органы решили, что такое показывать на международной выставке ни в коем случае нельзя

Советские партийные органы решили, что такое показывать на международной выставке ни в коем случае нельзя

На первом этаже ЦК-19 размещены работы кемеровского фотохудожника Александра Никольского, на втором — новокузнецкой фотогруппы «ТРИВА», которая была запрещена в СССР.

Фотографы из группы «ТРИВА» делали обычные репортажные съёмки, но действительность на этих кадрах выходила совсем не такой, какой её хотела видеть власть

Фотографы из группы «ТРИВА» делали обычные репортажные съёмки, но действительность на этих кадрах выходила совсем не такой, какой её хотела видеть власть

— «ТРИВА» — это три фотографа: Владимир Воробьев, Владимир Соколаев и Александр Трофимов. Они работали штатными фотографами на Кузнецком металлургическом комбинате в конце 1970-х — начале 1980-х годов. У них такая социалка с людьми. И однажды они официально зарегистрировали свою группу, так как решили участвовать в выставках. Но просуществовали они официально всего год, пока в 1982 году не подали заявку на участие в самом престижном международном фотоконкурсе World Press Photo, — рассказала корреспонденту НГС руководитель информационного отдела К-19 Ангелина Бурлюк.

«Детский дом № 5», Новокузнецк, 1982 год. Автор: Владимир Воробъёв, фотогруппа «ТРИВА»

«Детский дом № 5», Новокузнецк, 1982 год. Автор: Владимир Воробъёв, фотогруппа «ТРИВА»

После подачи заявки на зарубежную выставку работы «ТРИВА» внимательно рассмотрели в местном обкоме КПСС, творчеством фотогруппы заинтересовались различные органы, после чего её запретили, а участников уволили с КМК. Первая выставка «ТРИВА» была организована Сибирским филиалом ГЦСИ и новосибирским отделением Союза фотохудожников России только в 2013 году в Томске. Часть фотографий, выставленных в ЦК-19, показаны вообще впервые.

На первом этаже ЦК-19 показаны работы кемеровского фотохудожника Александра Никольского

На первом этаже ЦК-19 показаны работы кемеровского фотохудожника Александра Никольского

Среди работ фотохудожника Александра Никольского есть как современные его работы, так и обнаруженный им архив фотографий периода 1970–1980 годов.

Часть работ на выставке покажут впервые после запрета фотогруппы «ТРИВА»

Часть работ на выставке покажут впервые после запрета фотогруппы «ТРИВА»

Выставка «Изъятая повседневность» в ЦК-19 идёт до 1 марта 2020 года. Стоимость входного билета — от 100 до 150 рублей. В дни, когда в центре будут проводится специальные мероприятия — лекции или ридинг группы, — вход будет бесплатный.

Состоящая из двух частей выставка&nbsp;«Изъятая повседневность» продлится в ЦК-19 до 1 марта 2020 года

Состоящая из двух частей выставка «Изъятая повседневность» продлится в ЦК-19 до 1 марта 2020 года

В конце декабря 2019 года НГС рассказал о новосибирском фотографе Олеге Кугаеве, который попал в финал конкурса «National Geographic Россия» с фотографией гриба и сеноеда

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фотовыставкаЦК-19
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КОММЕНТАРИИ (2)

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31 янв 2020 в 19:24

Люблю слоняться, пока рабы работают, изв. за тавтологию, по наимоднейшим лофтам.

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31 янв 2020 в 19:22

Иногда думается - как хорошо, что злобная цензура запрещала публикации, выставки, постановки откровенноой халтуры.