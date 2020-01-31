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Штрафы за популярные нарушения ПДД возрастут до 40 тысяч рублей

Серьёзно вырастет наказание за мелкое превышение скорости

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Это самое радикальное ужесточение КоАП за последнее время

Это самое радикальное ужесточение КоАП за последнее время

В России поднимут штрафы за превышение скорости, неправильную перевозку детей, езду без ОСАГО и другие нарушения: проект нового КоАП, сделанный с подачи Минюста, уже готов и заработает с 2021 года.

Скорость дорожает в шесть раз

Штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч хотят поднять с нынешних 500 рублей до 3 тыс. рублей. При превышении на 40–60 км/ч санкция составит 4 тысячи вместо 1–1,5 тысячи рублей. При скорости, выше разрешенной на 60–80 км/ч, станут наказывать так же, как за превышение более чем на 80 км/ч, — на 5 тыс. рублей либо лишением прав на шесть месяцев. Сейчас за 60–80 км/ч предусмотрены 2–2,5 тысяч рублей штрафа или лишение на 4–6 месяцев.

Если водитель во второй раз попадется на превышении скорости более чем на 40 км/ч, ему выпишут штраф 10 тыс. рублей либо лишат прав на один год.

Опьянение: отказ обойдётся дороже

За отказ от медосвидетельствования штраф хотят поднять с 30 до 40 тысяч рублей и лишать прав на срок не до двух, а до трех лет. Также вводится отдельная санкция за пьяную езду (или отказ от освидетельствования) при нахождении в машине ребенка в возрасте до 16 лет. В этом случае штраф составит 50 тысяч рублей.

За выдачу автомобиля, увезенного на штрафстоянку, нужно будет платить залог в размере 30 тысяч рублей. Впоследствии эту сумму учтут в счет погашения штрафа.

Вводится возможность наказывать за опьянение не только алкоголем, наркотиками и психотропными веществами, но и «иными вызывающими опьянение веществами» и «новыми потенциально опасными психоактивными веществами».

Переезды лишат прав

За нарушение ПДД при пересечении железнодорожных путей штраф увеличат с 1 тысяч до 5 тысяч рублей. Остается возможность лишить прав на срок до шести месяцев, а за повторное нарушение — на срок до года. Но при фиксации камерой наказать за это можно будет лишь штрафом на 10 тысяч рублей.

Детские кресла станут «рентабельней»

Перевозка детей без автокресел обойдется в 5 тыс. рублей вместо нынешних 3 тыс. рублей. Для должностных лиц штраф составит 30 тыс. рублей (сейчас 25 тыс. рублей), для юридических лиц — 150 тыс. рублей (сейчас 100 тыс. рублей). Вместе с тем вводится штраф 35 тыс. рублей для ИП — сейчас его не существует.

Повторная тонировка оценена дороже

Если водителя повторно в течение года поймают на автомобиле с сильной тонировкой, его можно будет наказать на 3 тыс. рублей. Сейчас вне зависимости от числа нарушений штраф составляет 500 рублей.

Штраф за ОСАГО поднимут несильно

Штрафы за езду без ОСАГО вырастет с 800 до 1 тыс. рублей. При наличии страховки, но с нарушением условий управления автомобилем, накажут на 800 рублей вместо нынешних 500 рублей.

Опасное вождение наконец-то оценили

Вводится штраф за опасное вождение. Этот термин ввели в ПДД еще в 2016 году, но наказание на такое нарушение до сих пор отсутствует. Теперь стало известно, что наказание за него составит 5 тыс. рублей.

Станет применяться накопительная система. Если водителя три и более раз поймают на следующих нарушениях, его лишат прав на срок до 1,5 лет:

  • превышении скорости (более 60 км/ч);
  • проезде на красный свет;
  • нарушении проезда через ж/д пути;
  • отказе уступить дорогу автомобилю или пешеходу с преимуществом движения;
  • повороте, развороте или движении задом в неположенном месте;
  • езде по встречке.

 Применить наказание можно будет лишь в том случае, если все нарушения зафиксирует инспектор, а не дорожные камеры.

Угрозы жизни

За невыполнение требования остановиться и попытке скрыться, которые привели к созданию угрозы жизни или здоровью граждан, разрешат штрафовать на 40 тысяч рублей или лишать прав на 2–3 года. Сейчас за это наказывают на 500–800 рублей.

Если водитель, ранее нарушавший ПДД, совершит аварию с жертвами из-за очередного нарушения, автомобиль можно будет конфисковать в пользу государства.

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КОММЕНТАРИИ (115)

Мимо проходил
31 янв 2020 в 14:48

Вместо того, что бы строить многополосные дороги с разделителями - государство увешивает междугородные трассы знаками "70" и камерами.
Это всё, что нужно знать о нашем правительстве и их отношению к безопасности дорожного движения.
Они не о людях заботятся, не о их жизни, а пополнении ненасытной гос. кормушки 😠😠😠

****
31 янв 2020 в 14:49

А когда введут адекватные штрафы за нарушение ПДД для пешеходов? Ведь они такие же участники дорожного движения и зачастую, из-за незнания ПДД, создают куда более опасные ситуации на дорогах. Переход на красный - 5 000, вне ПП - 10 000, нет документов - задержание до выяснения личности с последующим оформлением протокола. А то как то однобоко... Чудят все, а наказывают только водителей

Сергей
31 янв 2020 в 14:50

Вот оно сокращение смертности с целью набить карманы. Я не нарушитель, но не исключаю, что начнуться подставы со стороны сотрудников ГИБДД. Будут план своему батьке делать, чтобы он бедный не похудел от голода. А не хотят ли запретить проезд по встречной полосе черному мерсу с мигалкой, который ездит по жуковке в сторону дачного шоссе на дачу, или к себе домой? А то мил человек не знает что такое пробки. Гаишники прям таки всех тормозят, чтобы уважаемый слуга народа проехал не останавливаясь. Даже пешиходов не пропускают. За один проезд там уже на грубое нарушение тянет, на пожизненное лишение прав.