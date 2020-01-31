Штрафы за популярные нарушения ПДД возрастут до 40 тысяч рублей

В России поднимут штрафы за превышение скорости, неправильную перевозку детей, езду без ОСАГО и другие нарушения: проект нового КоАП, сделанный с подачи Минюста, уже готов и заработает с 2021 года.
Скорость дорожает в шесть раз
Штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч хотят поднять с нынешних
Если водитель во второй раз попадется на превышении скорости более чем на 40 км/ч, ему выпишут штраф 10 тыс. рублей либо лишат прав на один год.
Опьянение: отказ обойдётся дороже
За отказ от медосвидетельствования штраф хотят поднять с 30 до 40 тысяч рублей и лишать прав на срок не до двух, а до трех лет. Также вводится отдельная санкция за пьяную езду (или отказ от освидетельствования) при нахождении в машине ребенка в возрасте до 16 лет. В этом случае штраф составит 50 тысяч рублей.
За выдачу автомобиля, увезенного на штрафстоянку, нужно будет платить залог в размере 30 тысяч рублей. Впоследствии эту сумму учтут в счет погашения штрафа.
Вводится возможность наказывать за опьянение не только алкоголем, наркотиками и психотропными веществами, но и «иными вызывающими опьянение веществами» и «новыми потенциально опасными психоактивными веществами».
Переезды лишат прав
За нарушение ПДД при пересечении железнодорожных путей штраф увеличат с 1 тысяч до 5 тысяч рублей. Остается возможность лишить прав на срок до шести месяцев, а за повторное нарушение — на срок до года. Но при фиксации камерой наказать за это можно будет лишь штрафом на 10 тысяч рублей.
Детские кресла станут «рентабельней»
Перевозка детей без автокресел обойдется в 5 тыс. рублей вместо нынешних 3 тыс. рублей. Для должностных лиц штраф составит 30 тыс. рублей (сейчас 25 тыс. рублей), для юридических лиц — 150 тыс. рублей (сейчас 100 тыс. рублей). Вместе с тем вводится штраф 35 тыс. рублей для ИП — сейчас его не существует.
Повторная тонировка оценена дороже
Если водителя повторно в течение года поймают на автомобиле с сильной тонировкой, его можно будет наказать на 3 тыс. рублей. Сейчас вне зависимости от числа нарушений штраф составляет 500 рублей.
Штраф за ОСАГО поднимут несильно
Штрафы за езду без ОСАГО вырастет с 800 до 1 тыс. рублей. При наличии страховки, но с нарушением условий управления автомобилем, накажут на 800 рублей вместо нынешних 500 рублей.
Опасное вождение наконец-то оценили
Вводится штраф за опасное вождение. Этот термин ввели в ПДД еще в 2016 году, но наказание на такое нарушение до сих пор отсутствует. Теперь стало известно, что наказание за него составит 5 тыс. рублей.
Станет применяться накопительная система. Если водителя три и более раз поймают на следующих нарушениях, его лишат прав на срок до 1,5 лет:
- превышении скорости (более 60 км/ч);
- проезде на красный свет;
- нарушении проезда через ж/д пути;
- отказе уступить дорогу автомобилю или пешеходу с преимуществом движения;
- повороте, развороте или движении задом в неположенном месте;
- езде по встречке.
Применить наказание можно будет лишь в том случае, если все нарушения зафиксирует инспектор, а не дорожные камеры.
Угрозы жизни
За невыполнение требования остановиться и попытке скрыться, которые привели к созданию угрозы жизни или здоровью граждан, разрешат штрафовать на 40 тысяч рублей или лишать прав на 2–3 года. Сейчас за это наказывают на
Если водитель, ранее нарушавший ПДД, совершит аварию с жертвами из-за очередного нарушения, автомобиль можно будет конфисковать в пользу государства.