Штрафы за популярные нарушения ПДД возрастут до 40 тысяч рублей

Это самое радикальное ужесточение КоАП за последнее время Фото: Артем Краснов

В России поднимут штрафы за превышение скорости, неправильную перевозку детей, езду без ОСАГО и другие нарушения: проект нового КоАП, сделанный с подачи Минюста, уже готов и заработает с 2021 года.

Скорость дорожает в шесть раз

Штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч хотят поднять с нынешних 500 рублей до 3 тыс. рублей. При превышении на 40–60 км/ч санкция составит 4 тысячи вместо 1–1,5 тысячи рублей. При скорости, выше разрешенной на 60–80 км/ч, станут наказывать так же, как за превышение более чем на 80 км/ч, — на 5 тыс. рублей либо лишением прав на шесть месяцев. Сейчас за 60–80 км/ч предусмотрены 2–2,5 тысяч рублей штрафа или лишение на 4–6 месяцев.



Если водитель во второй раз попадется на превышении скорости более чем на 40 км/ч, ему выпишут штраф 10 тыс. рублей либо лишат прав на один год.

Опьянение: отказ обойдётся дороже

За отказ от медосвидетельствования штраф хотят поднять с 30 до 40 тысяч рублей и лишать прав на срок не до двух, а до трех лет. Также вводится отдельная санкция за пьяную езду (или отказ от освидетельствования) при нахождении в машине ребенка в возрасте до 16 лет. В этом случае штраф составит 50 тысяч рублей.

За выдачу автомобиля, увезенного на штрафстоянку, нужно будет платить залог в размере 30 тысяч рублей. Впоследствии эту сумму учтут в счет погашения штрафа.

Вводится возможность наказывать за опьянение не только алкоголем, наркотиками и психотропными веществами, но и «иными вызывающими опьянение веществами» и «новыми потенциально опасными психоактивными веществами».

Переезды лишат прав

За нарушение ПДД при пересечении железнодорожных путей штраф увеличат с 1 тысяч до 5 тысяч рублей. Остается возможность лишить прав на срок до шести месяцев, а за повторное нарушение — на срок до года. Но при фиксации камерой наказать за это можно будет лишь штрафом на 10 тысяч рублей.

Детские кресла станут «рентабельней»

Перевозка детей без автокресел обойдется в 5 тыс. рублей вместо нынешних 3 тыс. рублей. Для должностных лиц штраф составит 30 тыс. рублей (сейчас 25 тыс. рублей), для юридических лиц — 150 тыс. рублей (сейчас 100 тыс. рублей). Вместе с тем вводится штраф 35 тыс. рублей для ИП — сейчас его не существует.

Повторная тонировка оценена дороже

Если водителя повторно в течение года поймают на автомобиле с сильной тонировкой, его можно будет наказать на 3 тыс. рублей. Сейчас вне зависимости от числа нарушений штраф составляет 500 рублей.

Штраф за ОСАГО поднимут несильно

Штрафы за езду без ОСАГО вырастет с 800 до 1 тыс. рублей. При наличии страховки, но с нарушением условий управления автомобилем, накажут на 800 рублей вместо нынешних 500 рублей.

Опасное вождение наконец-то оценили

Вводится штраф за опасное вождение. Этот термин ввели в ПДД еще в 2016 году, но наказание на такое нарушение до сих пор отсутствует. Теперь стало известно, что наказание за него составит 5 тыс. рублей.