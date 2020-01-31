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Криминал

Два новосибирских адвоката и следователь попали под уголовное дело о взятке в полтора миллиона

Подозреваемых помогли задержать сотрудники ФСБ

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Мера пресечения подозреваемым пока не определена

Мера пресечения подозреваемым пока не определена

Следователи возбудили уголовное дело против одного из руководителей межрайонного СО СУ СК России по Новосибирской области и двух адвокатов.

— Руководителем следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководителей межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Новосибирской области по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере» и двух адвокатов Адвокатской палаты Новосибирской области по п. «а, б» ч. 3 ст. ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Подозреваемых задержали совместно с сотрудниками ФСБ. 

— Незаконное вознаграждение в сумме 1,5 миллиона рублей предназначалось за совершение действий по предоставлению сведений об объеме собранных доказательств, составляющих тайну следствия по уголовному делу, — добавили в ведомстве.

Мера пресечения подозреваемым пока не определена.

По информации источников НГС, следователь попавший под уголовное дело — руководитель Заельцовского межрайонного следственного отдела НСО Юрий Лущенков.

Всё, что известно о громком задержании, мы рассказываем в онлайн-трансляции.

У вас есть дополнительная информация по этому делу? Вы знаете, за что могла предназначаться взятка? У вас есть фотографии Лущенкова или вы знаете личности задержанных адвокатов? Свяжитесь с дежурным журналистом (можно анонимно) через WhatsApp, Viber или Telegram по номеру: 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

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следственный комитетследователивзяткаАдвокатская палата НСО
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КОММЕНТАРИИ (41)

31 янв 2020 в 14:55

Чувствую , что оправдают ...

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31 янв 2020 в 14:26

Задерживайте, голубчиков. Жить нужно честно и по закону.

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31 янв 2020 в 14:33

Говорю же, они уже потихоньку начали жрать друг друга. И это правильно, и только начало. Чем ответит СК?