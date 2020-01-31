Два новосибирских адвоката и следователь попали под уголовное дело о взятке в полтора миллиона

Следователи возбудили уголовное дело против одного из руководителей межрайонного СО СУ СК России по Новосибирской области и двух адвокатов.

— Руководителем следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководителей межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Новосибирской области по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере» и двух адвокатов Адвокатской палаты Новосибирской области по п. «а, б» ч. 3 ст. ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.