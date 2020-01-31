Зверски убитую беременную сибирячку похоронили в Омске

Наталью Чернышеву похоронили в Омске Фото: Вячеслав Дрезглов



В эту пятницу, 31 января, в Омске прошли похороны Натальи Чернышевой, которую зверски убили в Новосибирске — об этом корреспонденту НГС рассказала Татьяна, сестра погибшей.

Убийство Натальи Чернышевой произошло в начале этой недели — 27 января. Окровавленное тело девушки с ножевыми ранениями в подъезде дома по улице Кирова, 25 обнаружили соседи, которые вызвали скорую помощь. От полученных травм Наталья скончалась в больнице, также стало известно, что убитая была беременна. Убийца Натальи попал на камеру видеонаблюдения, вскоре стало известно о его задержании — им оказался её бывший сожитель Рустам Фатуллаев. Знакомый Натальи, у которого она скрывалась в квартире, рассказал подробности их взаимоотношений, а также назвал её сожителя «типичным абьюзером».



Тело убитой перевезли на её родину в Омск. Наш коллега из Омска Вячеслав Дрезглов побывал на похоронах. Наталью похоронили на кладбище возле отдалённого микрорайона Береговой. Могилу женщины полностью закрыли живыми и искусственными цветами. На чёрных траурных лентах написано «Любимой сестрёнке», «Любимой дочери», «Любимой племяннице», «Опустела без тебя земля». Как сказали родственники Натальи, они бы хотели, чтобы знакомые, которые решат попрощаться с ней, приезжали на её могилу (они попросили указать геотег — 55.168004, 73.234096).

В убийстве беременной Натальи подозревается её бывший парень Рустам Фатуллаев Фото: Вячеслав Дрезглов

Ранее в беседе с корреспондентом НГС в Новосибирске родственница убитой Татьяна рассказала, что не стала разговаривать с журналистами в день суда над предполагаемым убийцей из-за эмоций.

— Я потерпевшая по этому делу и не имею права разглашать никакой информации, — рассказывала Татьяна. — Родители у неё в силу возраста и удалённого места проживания написали заявление, чтобы меня признали потерпевшей по данному делу.

Во время суда подозреваемый в убийстве прятался за одеждой и листком бумаги — Татьяна добавила, что ей «было всё равно на его лицо».

На похоронах присутствовали близкие друзья Натальи Фото: Вячеслав Дрезглов

Корреспондент NGS55.RU пообщался с Ларисой, еще одной сестрой Натальи — она рассказал об отношениях убитой и подозреваемого.

— Они с ним два раза ходили на УЗИ. УЗИ показало, что они ждут девочку. Он приехал, сказал, что собирается на ней жениться. Молодой, высокий, красивый, — рассказала Лариса.



Погибшая была на шестом месяце беременности Фото: Вячеслав Дрезглов

Рустам на суде признался в убийстве Натальи, но отмечал, что был в состоянии аффекта (расшифровку его признания читайте тут). — После того, как он её избил и она написала заявление в полицию, он сутки названивал нам и настаивал, чтобы она забрала заявление. Говорил, что убьёт её и чтоб мы готовились к похоронам. То, что он совершил — это не аффект, а расчёт, — говорит Лариса.

Беременная сибирячка ранее писала заявление в полицию на Рустама Фото: Вячеслав Дрезглов

— У него были сильные перепады настроения. Он мог звонить с угрозами, а через три часа звонить и и пытаться тихо-мирно договориться о решении конфликта. Обещал, что оставит её в покое, вернёт долг и уедет в Краснодар. Но она сказала, что не будет забирать заявление и пойдёт до конца. Когда мы узнали, что случилось, сразу подумали, что он может приехать к нам. Мои дети, которые тоже знали о ситуации, испугались. Мы сидели и ждали. Ориентировка была разослана. Просто сидели и молились, — вспоминает Лариса.

По словам близких, Наталья мечтала о ребёнке Фото: Вячеслав Дрезглов

Перед смертью Наталья говорила знакомым, что за ней следят Фото: Вячеслав Дрезглов

В Новосибирске погибшая работала в крупной транспортной компании Фото: Вячеслав Дрезглов

За день до похорон Рустам признался в убийстве Натальи Фото: Вячеслав Дрезглов