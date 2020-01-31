Новосибирцы снесли рамку металлоискателя в магазине и устроили давку в очереди за дешёвым порошком Ariel

— Там всегда проходят такие акции, на которые привозят какое-то ограниченное количество товара дешёвого. И каждый раз там целая толпа рядом с этим торговым центром. Сегодня, несмотря на мороз, толпа была, причём она была даже больше, чем летом, когда был смог. И вот, только эти рольставни открылись примерно на половину, может быть, чуть выше половины, кто-то стал пролезать под ними. Снесли эту рамку, которая стоит там. Там на выходе стоят три рамки, и вот ту, которая по центру, просто снесли, Там один другого пихает и так далее. Вот кого-то в первом или втором ряду просто пронесли по этой рамке металлоискателя. Его пронесли, потом она валялась, — рассказал читатель НГС Кирилл.

Сегодня, 31 января, в районе 10 утра в магазине «Галамарт» в ТЦ «Фантазия» выстроилась большая очередь. Горожане хотели купить 3 кг стирального порошка Ariel за 99 рублей и из-за ажиотажа в магазине сбили рамку металлоискателя.

Позже рамку вернули на место, но было заметно, что она стоит криво, в отличие от двух других.



— Там пытались ещё и кассы снести. Потому что в магазине товар акционный выставили к кассам, и получилось так, что все ушлые, все наглые, все хитрые пошли к кассам. И там было такое столпотворение, что пытались эти кассы к себе вот, к стеклу пододвинуть, — добавил очевидец.



Информацию об акции прокомментировали в «Галамарте».



— Действительно, да, был очень большой ажиотаж, порядка двухсот человек пришло к магазину, ориентировочно такая цифра, может, чуть больше. Но очень большая очередь, не типичная для нашего магазина, — рассказал управляющий магазином Виктор.



По его словам, обычно на такие акции приходит 50–60 человек. Некоторые люди наклонялись, чтобы пройти под отодвигающимися рольставнями, но они просто пригинали голову, а не пролезали.



— Люди кассы к себе подвинуть не пытались, просто из-за того, что большое количество народа, я так понимаю, что последние пытались сами подвинуться ближе к кассе, и был небольшой наплыв в сторону кассы. […] А рамку не сносили как-то специально, просто, когда пошёл большой поток народа, не все могли между этими рамками пройти, и одну рамку зацепили, из-за чего она упала вниз, — объяснил управляющий.

