«Форбс» включил «Дядю Дёнера» в список самых перспективных стартапов 2020 года

В этом году владельцы «Дяди Дёнера» собрались выйти на рынок Москвы

В публикации не объясняется, что составители этого рейтинга имеют в виду под стартапом (обычно это недавно созданный бизнес) и почему в список попали компании, существующие не один год. Вероятно, речь идёт о бизнесах, которые просто стали известны столичной публике и инвестиционному сообществу.

Российское издание журнала Forbes составило список российских компаний, которые имеют самые большие перспективы роста в 2020 году. В их число вошёл проект новосибирского предпринимателя Сергея Редькова Drimsim и новосибирская сеть фастфуда «Дядя Дёнер».

Составители списка просто поясняют, что решили выделить предпринимателей, которые «имеют все шансы "выстрелить" в 2020-м и вывести свои компании на новый уровень развития». В список попали компании из самых разных видов деятельности: доставка еды, разработка видеоигр, 3D-строительство и так далее. Среди них оказалось два бизнеса, созданных новосибирцами.



Составители рейтинга отметили сервис Drimsim, придуманный и созданный новосибирским предпринимателем Сергеем Редьковым. Это универсальная sim-карта для путешествий по миру, которая обещает существенную экономию на тарифах. Сейчас у Drimsim несколько сотен тысяч абонентов из 197 стран.

Ещё одним новосибирским стартапом, попавшим в список, стала сеть «Дядя Дёнер». В материале при этом правильно отмечено, что фактически компания была основана больше 10 лет назад. Решение включить ее в список вызвано, судя по всему, тем, что в этом году владельцы «Дяди Дёнера» собрались выйти на рынок Москвы.



В прошлом году в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России также оказалось два новосибирских предприятия — S7 Airlines и «Сибирский антрацит».