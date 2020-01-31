36 лет на двоих: в Новосибирске вынесли приговор по заказному убийству

В Новосибирске суд вынес приговор 34-летнему организатору и 19-летнему исполнителю заказного убийства, которое произошло в декабре 2018 года.
— Организатор преступления приговорён к 16 годам лишения свободы, а исполнитель к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, — рассказали в пресс-службе СК России по НСО.
Как следует из материалов дела, 30 декабря 2018 года возле своего дома на улице Тверской в Ленинском районе Новосибирска был зверски убит 33-летний новосибирский бизнесмен — убийца со спины несколько раз ударил потерпевшего в шею и голову ножом. Исполнитель убедился, что предприниматель мёртв, и только после этого сбежал с места преступления.
В Следственном комитете уточнили, что в начале декабря к 19-летнему убийце обратился 34-летний предприниматель с предложением убить партнера по бизнесу, пообещав ему за совершение преступления автомобиль Toyota Land Cruiser 200 и денежное вознаграждение, показал фотографию потерпевшего, обеспечил информацией о месте жительства и распорядке дня.
По информации источника НГС в правоохранительных органах, осужденные были знакомы.
— Исполнитель пришёл с армии в ноябре 2018 года, получается. Жаловался заказчику, что ищет работу, спрашивал, требуется ли ему какой-нибудь работник. Тот сказал: «Ну есть работёнка, давай», — пояснял собеседник.
Осужденный решил расправиться со своим партнёром из-за конфликтов по бизнесу. В Следственном комитете уточнили, что организатору преступления предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ «Организация и руководство убийства по найму», а исполнителю по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство», ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровья» и ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».
Одно из самых громких заказных убийств в Новосибирске произошло осенью 2016 года — бывший свёкор был осужден за заказное убийство беременной сибирячки на Снегирях, её заказал отец её бывшего мужа Константин Кононович. Он разозлился на невестку из-за того, что после развода она не хотела отказываться от квартиры и половины дома в Республике Алтай, которые ещё во время брака ей подарил сын Кононовича. После череды угроз мужчина решил убить свою бывшую сноху и попросил об этом двух жителей Ростовской области — Сергея Калинина и Олега Маркова. В ноябре 2017 года подсудимые получили 45 лет колонии строгого режима на троих по решению Новосибирского областного суда.