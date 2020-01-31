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Криминал

36 лет на двоих: в Новосибирске вынесли приговор по заказному убийству

Коммерсант подарил дембелю «Тойоту» за убийство бизнес-партнёра

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Бизнесмен и его знакомый будут отбывать наказание в колонии строгого режима

Бизнесмен и его знакомый будут отбывать наказание в колонии строгого режима

В Новосибирске суд вынес приговор 34-летнему организатору и 19-летнему исполнителю заказного убийства, которое произошло в декабре 2018 года. 

— Организатор преступления приговорён к 16 годам лишения свободы, а исполнитель к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, — рассказали в пресс-службе СК России по НСО. 

Как следует из материалов дела, 30 декабря 2018 года возле своего дома на улице Тверской в Ленинском районе Новосибирска был зверски убит 33-летний новосибирский бизнесмен — убийца со спины несколько раз ударил потерпевшего в шею и голову ножом. Исполнитель убедился, что предприниматель мёртв, и только после этого сбежал с места преступления. 

В Следственном комитете уточнили, что в начале декабря к 19-летнему убийце обратился 34-летний предприниматель с предложением убить партнера по бизнесу, пообещав ему за совершение преступления автомобиль Toyota Land Cruiser 200 и денежное вознаграждение, показал фотографию потерпевшего, обеспечил информацией о месте жительства и распорядке дня.

По информации источника НГС в правоохранительных органах, осужденные были знакомы. 

— Исполнитель пришёл с армии в ноябре 2018 года, получается. Жаловался заказчику, что ищет работу, спрашивал, требуется ли ему какой-нибудь работник. Тот сказал: «Ну есть работёнка, давай», — пояснял собеседник. 

Осужденный решил расправиться со своим партнёром из-за конфликтов по бизнесу. В Следственном комитете уточнили, что организатору преступления предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ «Организация и руководство убийства по найму», а исполнителю по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство», ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровья» и ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». 

Одно из самых громких заказных убийств в Новосибирске произошло осенью 2016 года — бывший свёкор был осужден за заказное убийство беременной сибирячки на Снегирях, её заказал отец её бывшего мужа Константин Кононович. Он разозлился на невестку из-за того, что после развода она не хотела отказываться от квартиры и половины дома в Республике Алтай, которые ещё во время брака ей подарил сын Кононовича. После череды угроз мужчина решил убить свою бывшую сноху и попросил об этом двух жителей Ростовской области — Сергея Калинина и Олега Маркова. В ноябре 2017 года подсудимые получили 45 лет колонии строгого режима на троих по решению Новосибирского областного суда

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КОММЕНТАРИИ (6)

Гоша
31 янв 2020 в 11:46

Через 20-ать лет чувак придёт к гаражу, откроет ворота, увидит морально и физически постаревшую свою Тойоту, и такие слёзы у него побегут, как у меня бежали, когда в конце фильма "Белый Бим ..." Тихонов пришел забирать свою собаку...блин, чтой-то, опять расплакался ....

Робяты, не лезьте в криминал! Жена, дети, дом - ну, что ещё может быть лучше??

Гость
31 янв 2020 в 12:07

Армия воспитывает патриотов или убийц?

муряша
31 янв 2020 в 11:35

Получается, исполнителя выпустят на волю в 39 лет, а организатора в 50.

Осознав свои ошибки, они выйдут на свободу новыми людьми, "лучшими версиями себя", готовыми приносить пользу обществу.