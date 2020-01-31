36 лет на двоих: в Новосибирске вынесли приговор по заказному убийству

Бизнесмен и его знакомый будут отбывать наказание в колонии строгого режима Фото: Александр Ощепков

В Новосибирске суд вынес приговор 34-летнему организатору и 19-летнему исполнителю заказного убийства, которое произошло в декабре 2018 года.

— Организатор преступления приговорён к 16 годам лишения свободы, а исполнитель к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, — рассказали в пресс-службе СК России по НСО. Как следует из материалов дела, 30 декабря 2018 года возле своего дома на улице Тверской в Ленинском районе Новосибирска был зверски убит 33-летний новосибирский бизнесмен — убийца со спины несколько раз ударил потерпевшего в шею и голову ножом. Исполнитель убедился, что предприниматель мёртв, и только после этого сбежал с места преступления.

В Следственном комитете уточнили, что в начале декабря к 19-летнему убийце обратился 34-летний предприниматель с предложением убить партнера по бизнесу, пообещав ему за совершение преступления автомобиль Toyota Land Cruiser 200 и денежное вознаграждение, показал фотографию потерпевшего, обеспечил информацией о месте жительства и распорядке дня. По информации источника НГС в правоохранительных органах, осужденные были знакомы.

— Исполнитель пришёл с армии в ноябре 2018 года, получается. Жаловался заказчику, что ищет работу, спрашивал, требуется ли ему какой-нибудь работник. Тот сказал: «Ну есть работёнка, давай», — пояснял собеседник. Осужденный решил расправиться со своим партнёром из-за конфликтов по бизнесу. В Следственном комитете уточнили, что организатору преступления предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ «Организация и руководство убийства по найму», а исполнителю по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство», ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровья» и ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».