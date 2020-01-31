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Авиакомпания iFly отменила рейсы из Новосибирска на китайский курорт

Из города были чартерные и регулярные рейсы

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Туристы с рейса Санья — Новосибирск авиакомпании NordStar, прилетевшие 30 января

Туристы с рейса Санья — Новосибирск авиакомпании NordStar, прилетевшие 30 января

Авиакомпания iFly отменила рейсы из Новосибирска в Санью на февраль — об этом сообщил источник НГС.

На сайте международного аэропорта Толмачёво указано, что авиакомпания iFly осуществляла рейсы из Новосибирска в Санью по вторникам и пятницам — с 11 по 25 февраля и с 14 по 28 февраля соответственно. Время полёта — 06:30.

В пресс-службе аэропорта Толмачёво информацию об отмене чартерных и регулярных рейсов этой авиакомпании в Санью подтвердили. Корреспондент НГС отправил запрос в iFly с просьбой прокомментировать это решение. 

Вчера НГС встретил туристов, которых досрочно вывезли из Саньи, в аэропорту. Они рассказали о том, как город опустел. 

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СаньяКитайрейсыТолмачёво
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КОММЕНТАРИИ (13)

позитивный
31 янв 2020 в 11:14

альтернативный вариант - поехать в сауну и подхватить там сифак

31 янв 2020 в 11:12

Вообще не понимаю,кто летает в эту Санью..Это чисто китайский курорт.там одни китайцы(А они совсем не культурные и неприятные),Питание ужасное куриные кости..А цены совсем не маленькие.Зачем? есть гораздо более привлекательные курорты по небольшим ценам. Обожаю Сиде в Турции. Там всего то за 55 тыс за 12 дней получаешь отель 5 звезд.Питание такое ,что за всю жизнь так не питалась.Море ласковое,песок.Номер отличный.И вокруг одни Европейцы.Русских меньше половины. Немцев полно.

789456
31 янв 2020 в 11:12

Не понял, и как теперь на отдых улететь?