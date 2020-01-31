Авиакомпания iFly отменила рейсы из Новосибирска на китайский курорт

Авиакомпания iFly отменила рейсы из Новосибирска в Санью на февраль — об этом сообщил источник НГС.



На сайте международного аэропорта Толмачёво указано, что авиакомпания iFly осуществляла рейсы из Новосибирска в Санью по вторникам и пятницам — с 11 по 25 февраля и с 14 по 28 февраля соответственно. Время полёта — 06:30.

В пресс-службе аэропорта Толмачёво информацию об отмене чартерных и регулярных рейсов этой авиакомпании в Санью подтвердили. Корреспондент НГС отправил запрос в iFly с просьбой прокомментировать это решение.