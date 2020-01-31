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Происшествия

«Форд» влетел во встречный грузовик на новосибирской трассе: среди погибших 16-летняя девочка

На трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий иномарка столкнулась с грузовиком

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Столкновение произошло в 47 километрах от Новосибирска

Столкновение произошло в 47 километрах от Новосибирска

30 января в Тогучинском районе на 47-м километре автодороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий в 16:10 произошло смертельное ДТП. 

— 39-летняя женщина-водитель автомобиля «Форд Фокус», следовавшая в направлении Новосибирска, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовым автомобилем «Скания», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО. 

В ведомстве уточнили, что два пассажира иномарки погибли — 48-летний мужчина скончался на месте, 16-летняя девочка погибла в больнице. 

— Единственное, она умерла, скорей всего, моментально (в больнице. — Прим.ред.), потому что такое столкновение, — рассказал корреспонденту НГС представитель отдела МВД России по Тогучинскому району. — И главное, сама водитель не пострадала. Она не идёт нигде в сводках как травмированная. 

В ведомстве уточнили, что у погибшего подростка и водителя машины оказалась одна фамилия. 

В начале января на трассе Кемерово — Новосибирск произошло массовое ДТП с участием двух легковушек и фуры. В происшествии пострадали женщина и ребёнок.

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в ДТП пострадал подросток
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КОММЕНТАРИИ (91)

31 янв 2020 в 10:40

Бабам НЕ место за рулём!! И трасса этому УЧИТ!!! А не учатся, как известно, дураки!!
И (мат) РЕМЕНЬ!!! Не пристегнулся - ты покойник!!!

Яша
31 янв 2020 в 10:43

Женщины гоняют не хило при чем куря и в телефон тыкая одновременно,при этом ездить не умеют

Греча
31 янв 2020 в 10:32

Прикольно, 16 лет воспитывать, чтобы потом собственноручно убить.
Женщины, ну что такое? Проводишь и проводишь воспитательные беседы и все напрасно.