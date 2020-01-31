«Форд» влетел во встречный грузовик на новосибирской трассе: среди погибших 16-летняя девочка

30 января в Тогучинском районе на 47-м километре автодороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий в 16:10 произошло смертельное ДТП.



— 39-летняя женщина-водитель автомобиля «Форд Фокус», следовавшая в направлении Новосибирска, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовым автомобилем «Скания», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.



В ведомстве уточнили, что два пассажира иномарки погибли — 48-летний мужчина скончался на месте, 16-летняя девочка погибла в больнице.

— Единственное, она умерла, скорей всего, моментально (в больнице. — Прим.ред.), потому что такое столкновение, — рассказал корреспонденту НГС представитель отдела МВД России по Тогучинскому району. — И главное, сама водитель не пострадала. Она не идёт нигде в сводках как травмированная.