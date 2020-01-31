Двое парней в масках напали на машину в Новосибирске

30 января в Бронном переулке двое молодых людей в медицицнских масках напали на автомобиль жителя Новосибирска. Сообщение об этом появилось в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Нападавшие вышли из автомобиля ВАЗ-2019 и попытались разбить стекло. Однако водитель вовремя начал сдавать назад, и налётчики уехали с места нападения. В группе «АСТ-54» сообщили , что в машине были деньги инкассаторов, собранные из телефонных автоматов.

– 30 января в 14:00 в отдел полиции №8 «Кировский» лично обратился житель Новосибирска. Мужчина рассказал, что около 13:40 следовал по Бронному переулку. Внезапно из остановившегося рядом автомобиля выбежали двое неизвестных, один из который повредил битой стекло автомобиля, а другой распылил газовый баллончик. После чего неизвестные скрылись. […] К инкассаторскому автомобилю это отношения не имеет. Нет информации о том, что находилось в личном автомобиле гражданина – прокомментировали информацию в пресс-службе ГУ МВД.

