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Криминал

Двое парней в масках напали на машину в Новосибирске

У одного из нападавших была бита, а у другого – газовый баллончик

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Сейчас полиция занимается розыском нападавших

Сейчас полиция занимается розыском нападавших

30 января в Бронном переулке двое молодых людей в медицицнских масках напали на автомобиль жителя Новосибирска. Сообщение об этом появилось в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Нападавшие вышли из автомобиля ВАЗ-2019 и попытались разбить стекло. Однако водитель вовремя начал сдавать назад, и налётчики уехали с места нападения. В группе «АСТ-54» сообщили , что в машине были деньги инкассаторов, собранные из телефонных автоматов.

– 30 января в 14:00 в отдел полиции №8 «Кировский» лично обратился житель Новосибирска. Мужчина рассказал, что около 13:40 следовал по Бронному переулку. Внезапно из остановившегося рядом автомобиля выбежали двое неизвестных, один из который повредил битой стекло автомобиля, а другой распылил газовый баллончик. После чего неизвестные скрылись. […] К инкассаторскому автомобилю это отношения не имеет. Нет информации о том, что находилось в личном автомобиле гражданина – прокомментировали информацию в пресс-службе ГУ МВД.

Сейчас полиция занимается розыском нападавших.

Ранее НГС писал о двух мужчинах, напавших на аптеку в Дзержинском районе.

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инкассаторынападение
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КОММЕНТАРИИ (5)

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31 янв 2020 в 09:57

чё написано вообще.
кто на чем ехал.
где инкасаторы были.
и тд

Гость
31 янв 2020 в 09:59

Ваз 2019? Что то новое