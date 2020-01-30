Абоненты «Электронного города» остались без телевидения и интернета из-за пожара в Кировском районе

Дозвониться в поддержку не могут все абоненты «Электронного города»

Дозвониться в техподдержку не могут все абоненты «Электронного города».

— Сегодня вечером произошел сбой в «Электронном городе», не работает телевидение. Дозвониться в техподдержку невозможно, — написал в редакцию читатель НГС.

Сегодня вечером, 30 января, в Кировском районе загорелось офисное здание . Через некоторое время после возгорания в редакцию НГС стали поступать сообщения от абонентов «Электронного города». По словам пользователей, они уже который час находятся без телевидения и интернета.

— Пришёл домой с работы, нет ни интернета, ни телевидения. Не работают никакие телефоны у них, хотя раньше даже ночью можно было дозвониться и решить проблему, — пишут в редакцию.

По информации от читателей, в здании, где произошёл пожар, располагается главный коммутационный узел провайдера. Его, по одной из версий, пришлось отключить во время тушения пожара.

— Наблюдается массовая ситуация в работе интернета и телевидения, техники разбираются, в чем может быть дело. Приносим извинения за доставленные неудобства. Точных сроков о времени восстановления нет. Пожар на главном узле связи», — такой комментарий от «Электронного города» разместил один из его абонентов в соцсети «ВКонтакте».

Оперативно получить комментарий от «Электронного города» корреспонденту НГС не удалось — в данный момент в компанию невозможно дозвониться.

Новосибирцы пожаловались на сбой в работе популярного мессенджера WhatsApp — перебои в работе приложения произошли вечером в воскресенье, 19 января, по всему миру. Читатели НГС писали, что не могут отправлять медиафайлы: фотографии, видеозаписи и голосовые сообщения.