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Город

Абоненты «Электронного города» остались без телевидения и интернета из-за пожара в Кировском районе

По информации от читателей, в здании располагается главный коммутационный узел провайдера

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Дозвониться в поддержку не могут все абоненты «Электронного города»

Дозвониться в поддержку не могут все абоненты «Электронного города»

Сегодня вечером, 30 января, в Кировском районе загорелось офисное здание. Через некоторое время после возгорания в редакцию НГС стали поступать сообщения от абонентов «Электронного города». По словам пользователей, они уже который час находятся без телевидения и интернета. 

— Сегодня вечером произошел сбой в «Электронном городе», не работает телевидение. Дозвониться в техподдержку невозможно, — написал в редакцию читатель НГС. 

Дозвониться в техподдержку не могут все абоненты «Электронного города».

— Пришёл домой с работы, нет ни интернета, ни телевидения. Не работают никакие телефоны у них, хотя раньше даже ночью можно было дозвониться и решить проблему, — пишут в редакцию. 

По информации от читателей, в здании, где произошёл пожар, располагается главный коммутационный узел провайдера. Его, по одной из версий, пришлось отключить во время тушения пожара. 

— Наблюдается массовая ситуация в работе интернета и телевидения, техники разбираются, в чем может быть дело. Приносим извинения за доставленные неудобства. Точных сроков о времени восстановления нет. Пожар на главном узле связи», — такой комментарий от «Электронного города» разместил один из его абонентов в соцсети «ВКонтакте».

Оперативно получить комментарий от «Электронного города» корреспонденту НГС не удалось — в данный момент в компанию невозможно дозвониться.

Новосибирцы пожаловались на сбой в работе популярного мессенджера WhatsApp — перебои в работе приложения произошли вечером в воскресенье, 19 января, по всему миру. Читатели НГС писали, что не могут отправлять медиафайлы: фотографии, видеозаписи и голосовые сообщения.

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пожарИнтернет«Электронный город»
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КОММЕНТАРИИ (18)

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30 янв 2020 в 23:27

Всегда считала интернет не надежным, поэтому в интернете ничего ценного не храню. Нет ничего надежнее бумаги. Кстати, читайте книги, если у вас нет интернета.

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30 янв 2020 в 23:33

В заельцовском районе всё в норме.

Гость
30 янв 2020 в 23:29

Если это действительно главный коммутационный узел (кстати, зачем такую информацию разглашать?) то почему там как в ЦОД не было газовой системы автоматического пожаротушения? экономит видать компания на абонентах. Или была? В общем, много вопросов. Пусть журналист задаст эти вопросы компании.