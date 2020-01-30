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Пожар в Кировском районе: горит офисное здание

Из окна, по словам очевидцев, видно пламя

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Офис загорелся сегодня вечером, в 20:35

Офис загорелся сегодня вечером, в 20:35

Сегодня вечером, 30 января, в Кировском районе Новосибирска на улице Петухова, 35/2 загорелось офисное здание. По словам очевидцев, из окна видно пламя.

— Вызов поступил в 20:35, мы подсоединяли все службы: пожарных, полицию и скорую помощь. Пожар, по предварительной информации, в сервисе DNS. В окне видно пламя. Информации по пострадавшим пока нет, причины возгорания уточняются, — рассказали корреспонденту НГС в службе 112. 

23 января, около 7 часов утра, в СНТ «Волна-1» Кировского района сгорели дом и сарай — в пожаре погибли 41-летняя женщина и её 5-летний сын. По данному факту следователем следственного отдела по городу Оби следственного управления СКР по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки.

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пожарКировский район
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КОММЕНТАРИИ (10)

пенсионерка
30 янв 2020 в 22:46

Мне по барабану эти ваши узлы связи, у меня телефон с дисковым номеронабирателем и антенна на балконе. Я смотрю только центральные каналы и всем довольна.

Виктория Я
30 янв 2020 в 22:42

Сейчас уточню у куратора, как реагировать на новость и что писать. И вернусь к вам с комментарием.

Фото пользователя
30 янв 2020 в 22:38

Горит ,говорят,узел связи Кировского района! у нас кабельное TV отвалилось...