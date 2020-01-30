Пожар в Кировском районе: горит офисное здание

Сегодня вечером, 30 января, в Кировском районе Новосибирска на улице Петухова, 35/2 загорелось офисное здание. По словам очевидцев, из окна видно пламя.



— Вызов поступил в 20:35, мы подсоединяли все службы: пожарных, полицию и скорую помощь. Пожар, по предварительной информации, в сервисе DNS. В окне видно пламя. Информации по пострадавшим пока нет, причины возгорания уточняются, — рассказали корреспонденту НГС в службе 112.

23 января, около 7 часов утра, в СНТ «Волна-1» Кировского района сгорели дом и сарай — в пожаре погибли 41-летняя женщина и её 5-летний сын. По данному факту следователем следственного отдела по городу Оби следственного управления СКР по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки.