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Милота

В новосибирском зоопарке сняли смешное видео, как медвежата роют ямы в снегу и играют со льдинками

Озорных белых мишек сняла постоянная гостья зоопарка Нина Курбаткина

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Шайна перекатывается с боку на бок, подрабатывая кусок льда передними лапами

Шайна перекатывается с боку на бок, подрабатывая кусок льда передними лапами

В новосибирском зоопарке белые медвежата в очередной раз устроили веселые игры: Шайна вырыла снежную яму, нашла в ней кусок льда и начала радостно с ним играть. Норди и Герда внимательно наблюдали за ней. Малыши попали на видео, которое сняла постоянная посетительница зоопарка Нина Курбаткина.

Вчера Нина Курбаткина выложила ролик с любимцами посетителей новосибирского зоопарка. На видео, которое длится почти 3 минуты, всё внимание посетительницы концентрируется на Шайне. 

— Королева! Это королева! — комментирует ролик Нина Курбаткина.

11 декабря Шилке — белому медвежонку, родившемуся в новосибирском зоопарке впервые за 40 лет, исполнилось шесть лет. НГС вспомнил её биографию и показал, как она сейчас живёт в Японии.

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зоопаркбелые медвежата
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