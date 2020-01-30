В новосибирском зоопарке сняли смешное видео, как медвежата роют ямы в снегу и играют со льдинками

В новосибирском зоопарке белые медвежата в очередной раз устроили веселые игры: Шайна вырыла снежную яму, нашла в ней кусок льда и начала радостно с ним играть. Норди и Герда внимательно наблюдали за ней. Малыши попали на видео, которое сняла постоянная посетительница зоопарка Нина Курбаткина.



Вчера Нина Курбаткина выложила ролик с любимцами посетителей новосибирского зоопарка. На видео, которое длится почти 3 минуты, всё внимание посетительницы концентрируется на Шайне.

