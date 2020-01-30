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Авто Дороги и транспорт

Лимит — 130 км/час: в России появится новый автобан

Он станет частью магистрали, соединяющей запад России с востоком

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Общая длина новой трассы — 730 км, но пока речь о 280-километровом участке

Общая длина новой трассы — 730 км, но пока речь о 280-километровом участке

Госкомпания «Автодор» согласовала строительство платной федеральной трассы М-12, которая пройдет от Москвы до Казани. Речь о 280-километровом участке на территории Нижегородской области.

Власти региона стали первыми, кто одобрил расположение оси трассы. Дорога пройдет через восемь районов Нижегородской области. На границе с Владимирской областью должен появиться новый мост через Оку.

«Расчетный экономический эффект, который получит Нижегородская область от строительства магистрали, оценивается в 156 миллиардов рублей»

первый заместитель ГК «Автодор» Игорь Астахов

Строительство одобренного участка должно начаться в 2022 году. При этом в других регионах, которые еще не согласовали свои маршруты, работы планируются уже на 2020-й.

Запуск всей трассы намечен на 2027 год, ее общая протяженность от Москвы до Казани составит около 730 километров. Это будет платный дублер нынешней дороги М-7 «Волга».

У новой магистрали будет по две полосы движения в каждую сторону, надземные и подземные переходы, площадки для отдыха и проходы для животных. Максимально разрешенная скорость составит 130 км/ч. В будущем трасса станет частью федерального транспортного коридора «Европа — Западный Китай».

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дорогистроительство
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КОММЕНТАРИИ (11)

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30 янв 2020 в 21:37

для справки все автобаны в Германии бесплатные и 70% без лимита скорости. А у нас совковый менталитет все запретить и не пущать а еще с холопов деньги брать за проезд. Там еще камер побольше вбухать.

30 янв 2020 в 21:35

НГС..В Новосибирске полностью реконструированы шлюзы. Напишите об этом лучше статью.

30 янв 2020 в 21:34

И как же туда из Новосибирска добраться?