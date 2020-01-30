Лимит — 130 км/час: в России появится новый автобан

Общая длина новой трассы — 730 км, но пока речь о 280-километровом участке

Власти региона стали первыми, кто одобрил расположение оси трассы. Дорога пройдет через восемь районов Нижегородской области. На границе с Владимирской областью должен появиться новый мост через Оку.

Госкомпания «Автодор» согласовала строительство платной федеральной трассы М-12, которая пройдет от Москвы до Казани. Речь о 280-километровом участке на территории Нижегородской области.

«Расчетный экономический эффект, который получит Нижегородская область от строительства магистрали, оценивается в 156 миллиардов рублей»

Строительство одобренного участка должно начаться в 2022 году. При этом в других регионах, которые еще не согласовали свои маршруты, работы планируются уже на 2020-й.

Запуск всей трассы намечен на 2027 год, ее общая протяженность от Москвы до Казани составит около 730 километров. Это будет платный дублер нынешней дороги М-7 «Волга».



У новой магистрали будет по две полосы движения в каждую сторону, надземные и подземные переходы, площадки для отдыха и проходы для животных. Максимально разрешенная скорость составит 130 км/ч. В будущем трасса станет частью федерального транспортного коридора «Европа — Западный Китай».