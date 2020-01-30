В Москве самолет экстренно сел из-за пассажирки, которая угрожает себя взорвать

В аэропорту Домодедово экстренно приземлился пассажирский лайнер авиакомпании S7, следовавший из Симферополя в Москву, сообщает BAZA. По предварительным данным, пилоты доложили на землю, что одна из пассажирок угрожает взорвать себя и весь самолет: она встала в проходе, взяла в руки сумку и заявила, что внутри — бомба. Пока никаких требований женщина не предъявила. Она продолжает стоять в проходе и отказывается садиться на место. Сообщается, что на месте уже находится оперативная группа.
Согласно онлайн-табло Домодедова, лайнер должен был приземлиться в 15:20 мск, фактическое время прибытия — 14:59 мск.
Сейчас лайнер буксируют на стоянку. На его борту находятся 195 человек. В аэропорту временно запретили вылеты. Бойцов оперативной группы готовят к отправке к самолету.
В авиакомпании S7 происшествие прокомментировали так:
— При выполнении рейса одна из пассажирок встала в проходе самолета, заявив о наличии взрывного устройства. Командир судна сообщил об инциденте в аэропорт Домодедово. Самолет благополучно приземлился, находится на отдельной стоянке, — цитирует представителей S7 Mash.