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Происшествия

В Москве самолет экстренно сел из-за пассажирки, которая угрожает себя взорвать

Вылеты временно запретили

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Лайнер авиакомпании S7&nbsp;буксируют на стоянку

Лайнер авиакомпании S7 буксируют на стоянку

В аэропорту Домодедово экстренно приземлился пассажирский лайнер авиакомпании S7, следовавший из Симферополя в Москву, сообщает BAZA. По предварительным данным, пилоты доложили на землю, что одна из пассажирок угрожает взорвать себя и весь самолет: она встала в проходе, взяла в руки сумку и заявила, что внутри — бомба. Пока никаких требований женщина не предъявила. Она продолжает стоять в проходе и отказывается садиться на место. Сообщается, что на месте уже находится оперативная группа.

Согласно онлайн-табло Домодедова, лайнер должен был приземлиться в 15:20 мск, фактическое время прибытия — 14:59 мск.

Сейчас лайнер буксируют на стоянку. На его борту находятся 195 человек. В аэропорту временно запретили вылеты. Бойцов оперативной группы готовят к отправке к самолету. 

В авиакомпании S7 происшествие прокомментировали так: 

— При выполнении рейса одна из пассажирок встала в проходе самолета, заявив о наличии взрывного устройства. Командир судна сообщил об инциденте в аэропорт Домодедово. Самолет благополучно приземлился, находится на отдельной стоянке, — цитирует представителей S7 Mash.

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самолетДомодедовотеррористическая угроза
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КОММЕНТАРИИ (29)

Кушал Басы вместо Колбасы
30 янв 2020 в 19:23

О чем кипишь? Летели в Москву. Прилетели туда же! Странная террористка! Тихо кричала, наверное! Куда хотела то? В Париж или Киев?

30 янв 2020 в 19:23

Надо было выбросить её из авиалайнера нафик!! (предварительно снизив высоту до 2000, конечно)

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30 янв 2020 в 19:23

Главное не кричать:
Алла, я в бар!