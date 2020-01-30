В Москве самолет экстренно сел из-за пассажирки, которая угрожает себя взорвать

В аэропорту Домодедово экстренно приземлился пассажирский лайнер авиакомпании S7, следовавший из Симферополя в Москву, сообщает BAZA. По предварительным данным, пилоты доложили на землю, что одна из пассажирок угрожает взорвать себя и весь самолет: она встала в проходе, взяла в руки сумку и заявила, что внутри — бомба. Пока никаких требований женщина не предъявила. Она продолжает стоять в проходе и отказывается садиться на место. Сообщается, что на месте уже находится оперативная группа.

Согласно онлайн-табло Домодедова, лайнер должен был приземлиться в 15:20 мск, фактическое время прибытия — 14:59 мск.

