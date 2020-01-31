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Полиция Новосибирска — о пугающих сообщениях в родительских чатах про игру, из-за которой пропадают дети

Однотипная рассылка разлетелась по всем мессенджерам

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Рассылка оказалась фейком

Рассылка оказалась фейком

Новосибирские полицейские опровергли информацию о массовых случаях пропажи детей из-за странной игры. Ранее по родительским чатам разошлась информация, что подростки уходят из дома без предупреждения, выключают телефоны, а потом рассказывают о своих впечатлениях в социальных сетях. Сообщения о «новом страшном увлечении» в основном распространяли в чатах WhatsApp.

В тексте авторы приводят пример девочки из Москвы, однако рассылку получают в Новосибирске

В тексте авторы приводят пример девочки из Москвы, однако рассылку получают в Новосибирске

Корреспондент НГС отправил запрос в Управление МВД России по Новосибирской области. Вот что там ответили:

— Фактов, подтверждающих участие детей в организациях или сообществах социальных сетей, призывающих несовершеннолетних уходить из дома, на территории Новосибирска и Новосибирской области не установлено.

В полиции напомнили, что, если ребёнок пропал, то нужно немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы, даже если подобное случалось ранее. К поиску подключаются участковые, патрульно-постовые службы, сотрудники уголовного розыска и отдела по делам несовершеннолетних. Также найти детей помогают волонтёрские движения.

Новосибирцы регулярно получают фейковые рассылки. Так, горожане пересылали друг другу сообщение о бананах с китайским вирусом, о смерти мальчика, который выпил «Тархун», и о Дедах Морозах, которые угощают детей снюсом.

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фейковая рассылкаподросткиПоиск детей
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КОММЕНТАРИИ (16)

Гость
31 янв 2020 в 07:43

Фактов игры не установлено.
А дети продолжают пропадать и находится.
Если та же МВД после нахождения детей будет публиковать причины так называемой пропажи, а не играть в секретность, то все эти сообщения исчезнут.
А ведь у нас как:
- Пропал мальчик 10 лет
- Вышел из школы.
- Мальчик из благополучной семьи, занимался пением
Просьба всем кто что то знает позвонить по телефону.....
- МАЛЬЧИК найден, спустя сутки, Жив.Всем спасибо.
И что могут подумать другие родители?
Да ничего. Это игра у них такая.Это проклятый интернет виноват, это его друзья на Слабо взяли.
Пишите причины ухода из дома и нелепых слухов и рассылок не будет.
Или скоро все будут похожи на Ржак с его- Найдётся бездельник.

Фото пользователя
31 янв 2020 в 08:07

Необходимо изучить все эти сообщения. Такое на ровном месте не пишут, наверняка имеют быть место какие-то факты.

Сергей
31 янв 2020 в 08:35

Для некоторых, весьма обширных, групп населения использование чатов и социальных сетей противопоказано - пусть на лавку у подъезда садятся и там перетирают всю эту чушь.