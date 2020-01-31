Полиция Новосибирска — о пугающих сообщениях в родительских чатах про игру, из-за которой пропадают дети

Новосибирские полицейские опровергли информацию о массовых случаях пропажи детей из-за странной игры . Ранее по родительским чатам разошлась информация, что подростки уходят из дома без предупреждения, выключают телефоны, а потом рассказывают о своих впечатлениях в социальных сетях. Сообщения о «новом страшном увлечении» в основном распространяли в чатах WhatsApp.

В тексте авторы приводят пример девочки из Москвы, однако рассылку получают в Новосибирске

— Фактов, подтверждающих участие детей в организациях или сообществах социальных сетей, призывающих несовершеннолетних уходить из дома, на территории Новосибирска и Новосибирской области не установлено.

Корреспондент НГС отправил запрос в Управление МВД России по Новосибирской области. Вот что там ответили:

В полиции напомнили, что, если ребёнок пропал, то нужно немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы, даже если подобное случалось ранее. К поиску подключаются участковые, патрульно-постовые службы, сотрудники уголовного розыска и отдела по делам несовершеннолетних. Также найти детей помогают волонтёрские движения.



Новосибирцы регулярно получают фейковые рассылки. Так, горожане пересылали друг другу сообщение о бананах с китайским вирусом, о смерти мальчика, который выпил «Тархун», и о Дедах Морозах, которые угощают детей снюсом.

