В больницу Новосибирска увезли 3-летнюю девочку, прилетевшую из Китая

Биоматериал ребёнка на анализ уже отправили в новосибирский центр «Вектор»

В Новосибирске госпитализировали ребенка, прилетевшего из Китая — 3-летнюю девочку машина скорой помощи забрала из аэропорта Толмачёво.

— У девочки наблюдаются легкие признаки ОРВИ. Семья отдыхала на острове Хайнань (Китай) и в четверг, 30 января, вернулась в Россию рейсом из Пекина. В самолете ребенок почувствовал недомогание, на борту девочке измерили температуру, она оказалась слегка повышенной — 37,7, — рассказали об инциденте на странице минздрава Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что все службы сработали слаженно, а биоматериал ребёнка на анализ уже отправили в новосибирский центр «Вектор». Результат будет известен в пятницу.