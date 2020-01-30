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Здоровье Китайский коронавирус

В больницу Новосибирска увезли 3-летнюю девочку, прилетевшую из Китая

Машина скорой помощи забрала ребёнка из аэропорта Толмачёво

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Биоматериал ребёнка на анализ уже отправили&nbsp;в новосибирский центр «Вектор»

Биоматериал ребёнка на анализ уже отправили в новосибирский центр «Вектор»

В Новосибирске госпитализировали ребенка, прилетевшего из Китая — 3-летнюю девочку машина скорой помощи забрала из аэропорта Толмачёво.

— У девочки наблюдаются легкие признаки ОРВИ. Семья отдыхала на острове Хайнань (Китай) и в четверг, 30 января, вернулась в Россию рейсом из Пекина. В самолете ребенок почувствовал недомогание, на борту девочке измерили температуру, она оказалась слегка повышенной — 37,7, — рассказали об инциденте на странице минздрава Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что все службы сработали слаженно, а биоматериал ребёнка на анализ уже отправили в новосибирский центр «Вектор». Результат будет известен в пятницу.

Сейчас девочка находится в детской больнице № 3.

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КОММЕНТАРИИ (6)

Фото пользователя
30 янв 2020 в 17:24

Вирус появился еще до Нового года! Так какого черта они туда с ребенком поперлись?

Фото пользователя
30 янв 2020 в 17:22

Надо в Вектор таких больных везти. Только там есть спецбоксы для пациентов с особоопасными инфекциями, там особые системы вентиляции,канализации.

Пенсионерка
30 янв 2020 в 17:25

Ждём новости, когда хоккейную команду от соседей туда же увезут