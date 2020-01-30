30 января четверг
СЕЙЧАС -19°С
Пробки 8/10
usd 62.39
eur 68.68
СЕЙЧАС -19°С
Пробки 8/10
usd 62.39
eur 68.68

Все новости

Все новости
Криминал Эксклюзив

«Я не хотел»: что еще рассказал в суде убийца беременной сибирячки — дословная расшифровка

Рустам Фатуллаев заявил, что поехал в Омск не просто так — он хотел объясниться с родителями убитой

1 411
12 Обсудить

Поделиться

Всё заседание Рустам Фатуллаев прятал своё лицо и не ответил ни на один вопрос журналистов

Всё заседание Рустам Фатуллаев прятал своё лицо и не ответил ни на один вопрос журналистов

Октябрьский районный суд отправил на два месяца в СИЗО подозреваемого в убийстве беременной сибирячки. Весь процесс Рустам Фатуллаев прятал своё лицо и игнорировал вопросы журналистов, но на самом заседании выступил.

Приводим расшифровку его речи, в которой он объясняет, что произошло в тот день.

— Я был в состоянии аффекта и был очень сильно испуган. Когда я вышел из подъезда, то даже на кнопки телефона не мог нажимать. Попросил случайную прохожую, которую я встретил через несколько метров, набрать скорую и сказать, что во втором подъезде лежит девушка в очень плохом состоянии. На что она мне сказала: «Хорошо». И я продолжил дальше шаг. В общем, я сразу в Омск не уезжал до определённого момента.

До десяти часов вечера не уезжал, потому что позвонил адвокату Сергею Васильевичу. Он мне сказал: «Я тебя жду в отделе полиции Октябрьского района, приезжай». Я ему сказал, что мне желательно бы съездить в Омск и объясниться перед её родителями и, возможно-невозможно, а давайте встретимся завтра. На что мне Николай Борисович, ой, Сергей Борисович сказал: «Хорошо, завтра я тебя буду ждать в 12 часов дня».

Я уехал в Омск, но встретиться с её отцом у меня не получилось. Никаких действий, никакого давления я бы не оказывал на него, потому что я со своей виной соглашаюсь, но в остальном готов ответить на вопросы — как и из-за чего всё происходило, но подчеркну, что я не хотел, ненамеренно ударил Наталью ножом в поясницу, так как находился в состоянии аффекта и очень большого расстройства.

Видео его признания:

Рустама Фатуллаева подозревают в убийстве 33-летней Натальи Чернышевой. Женщина скончалась после удара ножом в спину 27 января — момент нападения попал на камеру видеонаблюдения. Сразу после трагедии Фатуллаев уехал по BlaBlaCar в Омск, где пытался спрятаться в гостинице, но его задержали.

Всё, что известно по этому делу, можно прочитать здесь.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

убийствоСледственный комитетабьюзсуд
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (12)

30 янв 2020 в 17:43

Ну все ясно, он нехотел убивать, дать денег за представленные неудобства и отпустить.

30 янв 2020 в 17:43

Врёт, собака!

30 янв 2020 в 17:42

Да хватит уже, целыми днями о нем и нем. Много чести. Пусть сгноят его.