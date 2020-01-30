«Я не хотел»: что еще рассказал в суде убийца беременной сибирячки — дословная расшифровка

Всё заседание Рустам Фатуллаев прятал своё лицо и не ответил ни на один вопрос журналистов

Октябрьский районный суд отправил на два месяца в СИЗО подозреваемого в убийстве беременной сибирячки. Весь процесс Рустам Фатуллаев прятал своё лицо и игнорировал вопросы журналистов, но на самом заседании выступил.



Приводим расшифровку его речи, в которой он объясняет, что произошло в тот день.

— Я был в состоянии аффекта и был очень сильно испуган. Когда я вышел из подъезда, то даже на кнопки телефона не мог нажимать. Попросил случайную прохожую, которую я встретил через несколько метров, набрать скорую и сказать, что во втором подъезде лежит девушка в очень плохом состоянии. На что она мне сказала: «Хорошо». И я продолжил дальше шаг. В общем, я сразу в Омск не уезжал до определённого момента.