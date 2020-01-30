«Я не хотел»: что еще рассказал в суде убийца беременной сибирячки — дословная расшифровка

Октябрьский районный суд отправил на два месяца в СИЗО подозреваемого в убийстве беременной сибирячки. Весь процесс Рустам Фатуллаев прятал своё лицо и игнорировал вопросы журналистов, но на самом заседании выступил.
Приводим расшифровку его речи, в которой он объясняет, что произошло в тот день.
— Я был в состоянии аффекта и был очень сильно испуган. Когда я вышел из подъезда, то даже на кнопки телефона не мог нажимать. Попросил случайную прохожую, которую я встретил через несколько метров, набрать скорую и сказать, что во втором подъезде лежит девушка в очень плохом состоянии. На что она мне сказала: «Хорошо». И я продолжил дальше шаг. В общем, я сразу в Омск не уезжал до определённого момента.
До десяти часов вечера не уезжал, потому что позвонил адвокату Сергею Васильевичу. Он мне сказал: «Я тебя жду в отделе полиции Октябрьского района, приезжай». Я ему сказал, что мне желательно бы съездить в Омск и объясниться перед её родителями и, возможно-невозможно, а давайте встретимся завтра. На что мне Николай Борисович, ой, Сергей Борисович сказал: «Хорошо, завтра я тебя буду ждать в 12 часов дня».
Я уехал в Омск, но встретиться с её отцом у меня не получилось. Никаких действий, никакого давления я бы не оказывал на него, потому что я со своей виной соглашаюсь, но в остальном готов ответить на вопросы — как и из-за чего всё происходило, но подчеркну, что я не хотел, ненамеренно ударил Наталью ножом в поясницу, так как находился в состоянии аффекта и очень большого расстройства.
Видео его признания:
Рустама Фатуллаева подозревают в убийстве 33-летней Натальи Чернышевой. Женщина скончалась после удара ножом в спину 27 января — момент нападения попал на камеру видеонаблюдения. Сразу после трагедии Фатуллаев уехал по BlaBlaCar в Омск, где пытался спрятаться в гостинице, но его задержали.
Всё, что известно по этому делу, можно прочитать здесь.