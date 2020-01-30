В гипермаркете «Гигант» рухнули полки с бутылками вина

В гипермаркете новосибирской сети «Гигант» рухнули полки с бутылками вина — алкоголь разлился по залу.

Полки с вином обрушились в гипермаркете на Бердском шоссе. По свидетельству очевидца, на полу оказалось содержимое сразу нескольких секций стеллажа. Большая красная лужа растеклась на много метров.

В самой компании подтвердили, что такой инцидент действительно произошел во второй половине дня.

— Просто полки не выдержали. Никто не виноват, — пояснили в компании.

По счастью, рухнувшие полки были расположены невысоко и даже теоретически не представляли опасности для посетителей. А вот когда в декабре прошлого года у торгового центра «Сибирский молл» рухнула кирпичная арка, всмятку раздавило машину. Сидевший в ней водитель успел выпрыгнуть в последний момент.