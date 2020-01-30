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Еда

В гипермаркете «Гигант» рухнули полки с бутылками вина

В магазине говорят, что просто полки не выдержали веса

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Стеллажи рухнули в винном отделе&nbsp;

Стеллажи рухнули в винном отделе 

В гипермаркете новосибирской сети «Гигант» рухнули полки с бутылками вина — алкоголь разлился по залу.

Полки с вином обрушились в гипермаркете на Бердском шоссе. По свидетельству очевидца, на полу оказалось содержимое сразу нескольких секций стеллажа. Большая красная лужа растеклась на много метров. 

В самой компании подтвердили, что такой инцидент действительно произошел во второй половине дня.

— Просто полки не выдержали. Никто не виноват, — пояснили в компании.

По счастью, рухнувшие полки были расположены невысоко и даже теоретически не представляли опасности для посетителей. А вот когда в декабре прошлого года у торгового центра «Сибирский молл» рухнула кирпичная арка, всмятку раздавило машину. Сидевший в ней водитель успел выпрыгнуть в последний момент.

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виногипермаркет
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КОММЕНТАРИИ (30)

Гость
30 янв 2020 в 18:04

С пола слизывали?

Виктория Я
30 янв 2020 в 18:11

Пью только водку, мне стыдно за комментарии, которые я пишу. Но это работа, надо зарабатывать как-то.

Фото пользователя
30 янв 2020 в 18:04

Там не полки,а стеллажи и они рассчитаны на определенный вес. Есть вопросы к тем кто их устанавливал.