Старейший частный вуз Новосибирска продает здание и частично сворачивает работу

Сибирская академия банковского и финансового дела продаёт своё здание и частично сворачивает деятельность. Это корреспонденту НГС подтвердила ректор вуза Наталья Фадейкина.
— Причина в моем здоровье, к июню всё завершу. Но академия будет существовать: у неё останется научно-исследовательский институт, будет дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование. У меня ещё есть одна организация: Международный институт сертифицированных бухгалтеров и финансовых менеджеров. В общем, буду заниматься наукой. А детей не торопясь буду переводить… По сути, я ничего пока не закрываю, всё идёт своим чередом, по плану. Я просто приняла решение учить только заочников, чтобы остались аспиранты, магистранты, — рассказала ректор САФБД Наталья Фадейкина.
Ректор заметила, что сделка по продаже здания вуза ещё не завершена: это может произойти, по её предположению, к концу февраля. Сумму сделки и покупателя Наталья Фадейкина затруднилась назвать, объяснив, что владельцем здания является аудиторская фирма «Финэкс».
— Мне не нужен большой институт, потому что возраст — мне 70 лет в этом году. Но оформленных решений ещё нет. У меня есть другие площади, мне не нужно теперь 5000 квадратных метров, — подчеркнула Наталья Фадейкина.
САФБД работает с 1992 года, это был первый негосударственный вуз в Новосибирске, который впоследствии получил статус академии. Здесь готовят бакалавров и магистров экономического профиля для работы в банках, страховых и инвестиционных компаниях, а также в органах государственной власти. Вуз считается частным, поэтому все направления подготовки платные — на 2018–2019 учебный год стоимость одного года обучения на первом курсе стоит около 90 тысяч рублей, а на последующих курсах — около 98 тысяч.
Директор другого частного вуза — Новосибирского городского открытого колледжа — Сергей Чернышов предположил, что, возможно, это отголоски претензий к САФБД, возникших несколько лет назад, когда в стране началась кампания Рособрнадзора по проверке и закрытию вузов. Но академии удалось отстоять свои позиции в судах.
— Они попали под раздачу. Хотя потом в судах доказали, что претензии Рособрнадзора были несостоятельны. Но репутационные потери они тогда понесли… САФБД — это всё же не какой-то там обычный частный вуз, как представляются некоторые в стереотипах. Всё-таки у него собственное четырёхэтажное здание, все уровни образования: от колледжа до аспирантуры, приличные научные журналы, научные школы, куча подготовленных докторов наук и так далее, — рассказал Сергей Чернышов.
Директор НГОК уточнил, что слышал о намерениях открыть в здании САФБД частную международную школу для обучения на английском языке. НГС в конце 2019 года рассказал, что автором проекта такой школы выступила создатель универмага люксовых брендов Lukse и сети Marmalato Ольга Гребенюк (подробнее про эту элитную школу читайте тут).
В декабре 2019 года, сообщил НГС другой источник, авторы проекта элитной частной школы выясняли у своих потенциальных клиентов, как они отнесутся, если учебное заведение откроется неподалеку от Сада Дзержинского. Здание САФБД находится именно в этом месте — на Ползунова, 7.
— Как вы всё узнаёте так рано… Пока не могу ничего ответить конкретного. Может, подождать нужно? Пока не могу прокомментировать, потому что никакой ещё точной информации нет, — прокомментировала Ольга Гребенюк и положила трубку.