Старейший частный вуз Новосибирска продает здание и частично сворачивает работу

На месте старейшей частной академии Новосибирска в 2021 году может открыться частная международная школа с обучением на английском языке

— Причина в моем здоровье, к июню всё завершу. Но академия будет существовать: у неё останется научно-исследовательский институт, будет дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование. У меня ещё есть одна организация: Международный институт сертифицированных бухгалтеров и финансовых менеджеров. В общем, буду заниматься наукой. А детей не торопясь буду переводить… По сути, я ничего пока не закрываю, всё идёт своим чередом, по плану. Я просто приняла решение учить только заочников, чтобы остались аспиранты, магистранты, — рассказала ректор САФБД Наталья Фадейкина.

Ректор заметила, что сделка по продаже здания вуза ещё не завершена: это может произойти, по её предположению, к концу февраля. Сумму сделки и покупателя Наталья Фадейкина затруднилась назвать, объяснив, что владельцем здания является аудиторская фирма «Финэкс».



— Мне не нужен большой институт, потому что возраст — мне 70 лет в этом году. Но оформленных решений ещё нет. У меня есть другие площади, мне не нужно теперь 5000 квадратных метров, — подчеркнула Наталья Фадейкина.



САФБД работает с 1992 года, это был первый негосударственный вуз в Новосибирске, который впоследствии получил статус академии. Здесь готовят бакалавров и магистров экономического профиля для работы в банках, страховых и инвестиционных компаниях, а также в органах государственной власти. Вуз считается частным, поэтому все направления подготовки платные — на 2018–2019 учебный год стоимость одного года обучения на первом курсе стоит около 90 тысяч рублей, а на последующих курсах — около 98 тысяч.



Директор другого частного вуза — Новосибирского городского открытого колледжа — Сергей Чернышов предположил, что, возможно, это отголоски претензий к САФБД, возникших несколько лет назад, когда в стране началась кампания Рособрнадзора по проверке и закрытию вузов. Но академии удалось отстоять свои позиции в судах.

