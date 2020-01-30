«Платон» мне друг... Сборы с дальнобойщиков вырастут сильнее инфляции, и так будет ежегодно

В России в очередной раз повышают тариф для грузовиков за проезд по федеральным трассам в рамках системы «Платон». С 1 февраля за один километр пути водителям придётся платить 2,2 рубля вместо нынешних 2,04 рубля. Такое постановление приняли ещё летом прошлого года.
Рост составит 16 копеек, или почти 7,3%. С 1 июля 2019 года цены уже повышали на 14 копеек, или на 6,9% — с 1,9 до 2,04 рубля.
Согласно тому же постановлению, теперь цены на «Платон» будут поднимать ежегодно 1 февраля. Размер надбавки станут рассчитывать исходя из уровня инфляции с ноября 2015 года. В 2021 году тариф планируют повысить до 2,35 рубля за километр, или почти на 6,4%. В то же время Центробанк говорит о замедлении инфляции в 2019 году и прогнозирует её на уровне 4% в ближайшее время.
Систему «Платон» запустили в России 15 ноября 2015 года. С её помощью с большегрузов массой свыше 12 тонн взимают плату за каждый километр, пройденный по федеральной трассе. Полученные средства, как заявлено властями, идут на строительство и восстановление дорог, которые из-за тяжёлых машин приходится чаще ремонтировать.
Изначально предполагалось установить тариф 3,73 рубля за километр, но из-за массовых протестов дальнобойщиков его временно снизили более чем вдвое — до 1,53 рубля. Вернуться к изначально запланированной цене хотели с помощью двух повышений — в 2016-м и затем в 2019 году. В итоге власти решили растянуть индексацию на более длительный срок.
Со временем «Платон» может заработать на региональных дорогах. Власти 60 регионов России поддержали проект. На сегодня дорожный фонд получил от системы свыше 94 миллиардов рублей, на них отремонтировали более 2700 километров проблемных дорог и свыше 30 мостов по всей стране.