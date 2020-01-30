«Платон» мне друг... Сборы с дальнобойщиков вырастут сильнее инфляции, и так будет ежегодно

В России в очередной раз повышают тариф для грузовиков за проезд по федеральным трассам в рамках системы «Платон». С 1 февраля за один километр пути водителям придётся платить 2,2 рубля вместо нынешних 2,04 рубля. Такое постановление приняли ещё летом прошлого года.



Рост составит 16 копеек, или почти 7,3%. С 1 июля 2019 года цены уже повышали на 14 копеек, или на 6,9% — с 1,9 до 2,04 рубля.



Согласно тому же постановлению, теперь цены на «Платон» будут поднимать ежегодно 1 февраля. Размер надбавки станут рассчитывать исходя из уровня инфляции с ноября 2015 года. В 2021 году тариф планируют повысить до 2,35 рубля за километр, или почти на 6,4%. В то же время Центробанк говорит о замедлении инфляции в 2019 году и прогнозирует её на уровне 4% в ближайшее время.

