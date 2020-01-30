Мишустин распорядился закрыть границу России из-за коронавируса

С подозрением на коронавирус госпитализированы почти восемь тысяч человек по всему миру

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы Российской Федерации на Дальнем Востоке. Такое решение было принято в качестве одной из мер по нераспространению коронавируса из Китая. Об этом сообщает ТАСС.



— Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством [по нераспространению коронавируса на территории РФ], — сказал премьер, открывая заседание правительства.