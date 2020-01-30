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Политика Китайский коронавирус

Мишустин распорядился закрыть границу России из-за коронавируса

Пока речь идет о закрытии границы только на Дальнем Востоке

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С подозрением на коронавирус госпитализированы почти восемь тысяч человек по всему миру

С подозрением на коронавирус госпитализированы почти восемь тысяч человек по всему миру

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы Российской Федерации на Дальнем Востоке. Такое решение было принято в качестве одной из мер по нераспространению коронавируса из Китая. Об этом сообщает ТАСС.

— Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством [по нераспространению коронавируса на территории РФ], — сказал премьер, открывая заседание правительства.

31 декабря 2019 года власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Ее зарегистрировали в городе Ухань в провинции Хубэй в центральной части страны. Первые заболевшие так или иначе были связаны с рынком морепродуктов. Начальные симптомы — повышенная температура и кашель. Больные также жалуются на лихорадку, у некоторых затруднено дыхание. Рентген грудной клетки показывает, что в отдельных случаях болезнь поражает легкие.

Установить возбудителя инфекции китайским врачам удалось 7 января 2020 года: это коронавирус 2019-nCoV. В Ухане ввели экстренные меры: границы города закрыли на карантин, а внутри остановили транспортное сообщение. На сегодняшний день с подозрением на новый коронавирус по всему миру госпитализировано почти 8 тысяч человек, умерло 170.

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китайский коронавирусМихаил Мишустинздоровье
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КОММЕНТАРИИ (15)

Биоробот Uber
30 янв 2020 в 16:40

Верю в мудрость нашего правительства. Японские автомобили нужно запретить.

ыыы
30 янв 2020 в 17:05

вот так незатейливо опускается железный занавес 2.0. А для вывоза леса и газа границы открыты

точняк
30 янв 2020 в 16:53

и заодно подмахнул ТОР на 70 лет в аренду 80000 кв км китайцам.