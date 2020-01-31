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Бросились к компьютерам: в Новосибирске началась запись в первые классы

НГС в режиме онлайн рассказывает о том, как новосибирцы записывают будущих первоклашек в школы

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В прошлые годы новосибирцы выстраивались в очереди у школ с самого утра, чтобы записать детей в школу

В прошлые годы новосибирцы выстраивались в очереди у школ с самого утра, чтобы записать детей в школу

В ночь с 31 января на 1 февраля в новосибирских школах стартует запись в первые классы. В этом году правила записи детей не изменились. Подать заявление можно будет до 30 июня, но многие родители решили не терять времени и сделать это сегодня.

Мы ведём онлайн-репортаж, собираем всю информацию о том, как идёт запись в школы Новосибирска. Если вы решили записать ребёнка в школу сегодня ночью,сообщайте нам всё самое интересное. Связаться с нами можно через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Александра Трофименко

— Мы на портале «Госуслуг» подали заявление в 00:01. Но прямо сразу же на сайте появилась запись: Заявление в очереди. Запись в школу 23:01. Записал вчерашним днём, отнял час. Но было объявление, когда бланк открывался, что заявления, поданные ранее, рассматриваться не будут, — рассказала читательница Юлия.

Девушка добавила, что на почту пришло подтверждающее письмо с правильной датой.

Александра Трофименко

Кстати, в этом году одно нововведение есть, оно касается расширения льготных категорий.

— Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Семейный кодекс и закон «Об образовании в Российской Федерации» дополнены следующими пунктами: проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приёма на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры, — объяснили в мэрии.

Короче говоря, братья и сёстры теперь почти точно будут учиться в одной школе (или ходить в один садик). И это хорошо.

Александра Трофименко

Поехали! Запись началась!

А мы напоминаем, что ждём сообщений о том, удалось ли вам записать ребёнка в школу и сложно ли было это сделать, в WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, в почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Александра Трофименко

Всего несколько минут осталось до начала записи. Не хотим, конечно, нагнетать, но в мэрии рассказали, что количество первоклассников в Новосибирске растёт с каждым годом: в 2018 году — более 18 тысяч, в 2019 — более 19,5 тысячи. В 2020-м году, по предварительным прогнозам, в первые классы пойдут около 24,5 тысячи детей.

Александра Трофименко

Кто-то будет спокойно спать, а кто-то — записывать ребёнка в школу. Вы к какой категории принадлежите?

Что вы будете делать этой ночью?

Что вы будете делать этой ночью?
    Александра Трофименко

    Специально для родителей собрали подробную инструкцию о том, как записаться в первый класс и не сойти с ума. Почитать и разобраться можно здесь.

    Александра Трофименко

    В этом году правила записи в школы не изменились. Для того чтобы подать заявление, по-прежнему нужны следующие документы: свидетельство рождения ребёнка, документ, удостоверяющий личность родителя, а также форма № 8 или № 3 о постоянной или временной регистрации и документы, подтверждающие наличие льгот.

    Александра Трофименко

    Всего через полчаса сайт «Госуслуги» откроет запись первоклассников в школы. Многие родители уже расположились у компьютеров и приготовились заполнять заявления.

    В этом году 214 общеобразовательных организаций будут вести запись в первые классы. Среди них есть новые — это школы № 215 и 216.

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    первый классзапись в школуобразование
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    КОММЕНТАРИИ (25)

    31 янв 2020 в 23:31

    Не утомили «ОНЛАЙН трансляции»??

    Гость
    31 янв 2020 в 23:40

    Поэтому Российская элита, депутаты и политики отправляют своих детей и внуков учиться во вражескую Европу и США, у них там видимо очередей нет? Вон у Жириновского внуки учатся в Швейцарии, как то непартиотично Владимир Вольфович!

    Гость
    31 янв 2020 в 23:32

    Кто последний за колбасой?