Бросились к компьютерам: в Новосибирске началась запись в первые классы

В прошлые годы новосибирцы выстраивались в очереди у школ с самого утра, чтобы записать детей в школу

В ночь с 31 января на 1 февраля в новосибирских школах стартует запись в первые классы. В этом году правила записи детей не изменились. Подать заявление можно будет до 30 июня, но многие родители решили не терять времени и сделать это сегодня.

Мы ведём онлайн-репортаж, собираем всю информацию о том, как идёт запись в школы Новосибирска. Если вы решили записать ребёнка в школу сегодня ночью,сообщайте нам всё самое интересное. Связаться с нами можно через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.