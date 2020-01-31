Бросились к компьютерам: в Новосибирске началась запись в первые классы

— Мы на портале «Госуслуг» подали заявление в 00:01. Но прямо сразу же на сайте появилась запись: Заявление в очереди. Запись в школу 23:01. Записал вчерашним днём, отнял час. Но было объявление, когда бланк открывался, что заявления, поданные ранее, рассматриваться не будут, — рассказала читательница Юлия.
Девушка добавила, что на почту пришло подтверждающее письмо с правильной датой.
Кстати, в этом году одно нововведение есть, оно касается расширения льготных категорий.
— Федеральным законом от 02.12.2019
Короче говоря, братья и сёстры теперь почти точно будут учиться в одной школе (или ходить в один садик). И это хорошо.
Поехали! Запись началась!
А мы напоминаем, что ждём сообщений о том, удалось ли вам записать ребёнка в школу и сложно ли было это сделать, в WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, в почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.
Всего несколько минут осталось до начала записи. Не хотим, конечно, нагнетать, но в мэрии рассказали, что количество первоклассников в Новосибирске растёт с каждым годом: в 2018 году — более 18 тысяч, в 2019 — более 19,5 тысячи. В 2020-м году, по предварительным прогнозам, в первые классы пойдут около 24,5 тысячи детей.
Кто-то будет спокойно спать, а кто-то — записывать ребёнка в школу. Вы к какой категории принадлежите?
Что вы будете делать этой ночью?
Специально для родителей собрали подробную инструкцию о том, как записаться в первый класс и не сойти с ума. Почитать и разобраться можно здесь.
В этом году правила записи в школы не изменились. Для того чтобы подать заявление, по-прежнему нужны следующие документы: свидетельство рождения ребёнка, документ, удостоверяющий личность родителя, а также форма
Всего через полчаса сайт «Госуслуги» откроет запись первоклассников в школы. Многие родители уже расположились у компьютеров и приготовились заполнять заявления.
В этом году 214 общеобразовательных организаций будут вести запись в первые классы. Среди них есть новые — это школы