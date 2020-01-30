Экс-губернатор Василий Юрченко потребовал компенсацию за незаконное уголовное преследование

Бывший глава Новосибирской области Василий Юрченко обратился к Минфину с иском о возмещении морального ущерба, который был ему причинён в ходе незаконного уголовного преследования по статье «Превышение должностных полномочий» (ч. 2 ст. 286 УК РФ).
Почему именно к Минфину, корреспонденту НГС объяснил адвокат Василия Юрченко Александр Балян.
— За все незаконные действия чиновников всегда отвечает казна Российской Федерации, поэтому иск был подан к Минфину, — пояснил он.
Адвокат отказался комментировать детали поданного иска, а также называть сумму компенсации, которую потребовал бывший глава региона. Он лишь уточнил, что речь идёт о деле, следствие по которому велось почти 2,5 года и было прекращено в 2017 году. Тогда Василия Юрченко подозревали в превышении должностных полномочий при переводе земель боеприпасного полигона в земли сельхозназначения в Ордынском районе.
По информации издания «Тайга.Инфо», за причинённый моральный ущерб Василий Юрченко требует возместить ему сумму в размере 3,35 миллиона рублей, в 4,25 миллиона рублей он оценил имущественный вред — расходы на услуги адвокатов.
Как рассказал источник, знакомый с деталями дела, этим иском экс-губернатор «напомнил» об исполнении закона в части реабилитации — необходимости прокурору извиниться перед ним за незаконное преследование и компенсировать причинённый вред.
В 2015 году суд в Новосибирской области признал виновным в злоупотреблении должностными полномочиями по этому же делу бывшего главу Ордынского района Павла Иваровского, назначив ему условное наказание. Его освободили от наказания по объявленной в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне амнистии.