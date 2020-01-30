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Экс-губернатор Василий Юрченко потребовал компенсацию за незаконное уголовное преследование

Моральный вред он оценил в 3,35 миллиона рублей

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Василий Юрченко потребовал компенсировать ему моральный и имущественный вред за уголовное преследование по делу двухлетней давности&nbsp;

Василий Юрченко потребовал компенсировать ему моральный и имущественный вред за уголовное преследование по делу двухлетней давности 

Бывший глава Новосибирской области Василий Юрченко обратился к Минфину с иском о возмещении морального ущерба, который был ему причинён в ходе незаконного уголовного преследования по статье «Превышение должностных полномочий» (ч. 2 ст. 286 УК РФ). 

Почему именно к Минфину, корреспонденту НГС объяснил адвокат Василия Юрченко Александр Балян.

— За все незаконные действия чиновников всегда отвечает казна Российской Федерации, поэтому иск был подан к Минфину, — пояснил он.

Адвокат отказался комментировать детали поданного иска, а также называть сумму компенсации, которую потребовал бывший глава региона. Он лишь уточнил, что речь идёт о деле, следствие по которому велось почти 2,5 года и было прекращено в 2017 году. Тогда Василия Юрченко подозревали в превышении должностных полномочий при переводе земель боеприпасного полигона в земли сельхозназначения в Ордынском районе.

По информации издания «Тайга.Инфо», за причинённый моральный ущерб Василий Юрченко требует возместить ему сумму в размере 3,35 миллиона рублей, в 4,25 миллиона рублей он оценил имущественный вред — расходы на услуги адвокатов.

Как рассказал источник, знакомый с деталями дела, этим иском экс-губернатор «напомнил» об исполнении закона в части реабилитации — необходимости прокурору извиниться перед ним за незаконное преследование и компенсировать причинённый вред.

В 2015 году суд в Новосибирской области признал виновным в злоупотреблении должностными полномочиями по этому же делу бывшего главу Ордынского района Павла Иваровского, назначив ему условное наказание. Его освободили от наказания по объявленной в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне амнистии.

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экс-губернатор Юрченкопревышение должностных полномочийиск
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КОММЕНТАРИИ (17)

пенсионерка
30 янв 2020 в 17:38

Никогда не забуду попытку отобрать у нас пенсионеров право на бесплатный проезд в ОТ.

Гость
30 янв 2020 в 17:36

Есть доказательство, что оно было незаконное?

Фото пользователя
30 янв 2020 в 17:36

Вспомнила статью на НГС, про особняк за 150 миллионов...