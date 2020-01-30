Экс-губернатор Василий Юрченко потребовал компенсацию за незаконное уголовное преследование

Василий Юрченко потребовал компенсировать ему моральный и имущественный вред за уголовное преследование по делу двухлетней давности

Бывший глава Новосибирской области Василий Юрченко обратился к Минфину с иском о возмещении морального ущерба, который был ему причинён в ходе незаконного уголовного преследования по статье «Превышение должностных полномочий» (ч. 2 ст. 286 УК РФ).

Почему именно к Минфину, корреспонденту НГС объяснил адвокат Василия Юрченко Александр Балян.



— За все незаконные действия чиновников всегда отвечает казна Российской Федерации, поэтому иск был подан к Минфину, — пояснил он.



Адвокат отказался комментировать детали поданного иска, а также называть сумму компенсации, которую потребовал бывший глава региона. Он лишь уточнил, что речь идёт о деле, следствие по которому велось почти 2,5 года и было прекращено в 2017 году. Тогда Василия Юрченко подозревали в превышении должностных полномочий при переводе земель боеприпасного полигона в земли сельхозназначения в Ордынском районе.

