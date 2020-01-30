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Криминал

Новосибирец заказал тройное убийство семьи из-за квартиры — ему вынесли приговор

Полицейские пресекли преступление

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Суд наказал мужчину не только уголовным сроком, но и штрафом

Суд наказал мужчину не только уголовным сроком, но и штрафом

Суд в Новосибирске вынес приговор 59-летнему новосибирцу, который планировал заказное убийство трех человек. 

По данным следствия, весной 2018 года новосибирец решил убить свою бывшую супругу, её 36-летнюю дочь и 3-летнюю внучку. Убийство мужчина задумал, чтобы продать квартиру бывшей жены в Железнодорожном районе Новосибирска и получить за неё деньги.

— С целью подготовки заказного убийства, 58-летний мужчина купил сигнальный пистолет в одном из магазинов города Новосибирска, переделал его под боевые патроны и подыскал исполнителя преступления, предоставил ему полную информацию о личности и повседневной жизни потерпевших, — говорится в сообщении СК.

Мужчина несколько раз встречался с исполнителем, рассказывал ему об обстановке в квартире, а также передал ему комплект ключей, чтобы тот мог зайти внутрь и убить жильцов.

— После выполнения всех условий совершения преступления, исполнителю была обещана половина стоимости квартиры, которая была оценена в сумму 2,5 миллиона рублей, — указано на сайте СК.

Летом 2018 года сотрудники уголовного розыска ГУ МВД РФ по Новосибирской области получили оперативную информацию о готовящемся заказном убийстве трех человек и разбойном нападении. 

Полицейским удалось пресечь преступление, тем не менее сначала заказчику сообщили, что убийства произошли.

— В августе 2018 года исполнитель преступления встретился с заказчиком и пояснил, что совершил убийство заказанных им лиц, после чего заказчик преступления был задержан сотрудниками полиции, — передали в СК.

Мужчине назначили наказание в виде 14 лет колонии особого режима и штраф в 100 тысяч рублей.

Это не единственное преступление, которое собирался устроить заказчик. В это же время мужчина планировал совершить разбойное нападение на СТО и её руководителя, но сотрудники уголовного розыска получили сведения о подготовке преступлений и в итоге поймали заказчика.

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заказное убийствоскмвд
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КОММЕНТАРИИ (9)

Марта
30 янв 2020 в 16:56

59 лет, а ума нет, одна кровожадность в голове. Надеюсь он из тюрьмы уже не выйдет.

Qwerty
30 янв 2020 в 16:47

59 лет а такой шустрый)

Фото пользователя
30 янв 2020 в 16:46

На что сейчас только не идут ради квартиры, потому что стоят они бешеных денег. Раньше таких преступлений не было, потому что квартиры не покупали,а выдавали.