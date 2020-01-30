Коммунальное ЧП произошло накануне вечером, 29 января Фото: Алина Каур / читатель НГС

Вечером 29 января в жилом доме на Народной, 31/1 из-за снега просела кровля. Никто из жителей, по данным МЧС, не пострадал. Представители УК «Регион», которая обслуживает дом, говорят, что кровля лопнула в местах, где соединяются крепления антенн.

— Из-за общей нагрузки, не только из-за снега, но и из-за старости всё это упало, не было устойчивости. В местах, где стояли антенны, в стропильных ногах было просверлено для растяжек, чтобы держать антенну, они и рухнули. Вчера МЧС приезжали, слой снега составил меньше 30 см, что считается нормой. Мы приехали сразу после звонка, минут через 10–15. Убрали снег, разобрали всё, что сложилось, затянули баннером, но не стали беспокоить жителей шумом, а сегодня уже с семи утра на месте работают 15 человек. Почти восстановили стропильную часть, делаем обрешетку, потом по ней будем выкладывать шифер. К полуночи можем закончить, — говорит директор управляющей компании «Регион» Алексей Марченко.

Жалобы после ремонта Жильцы не согласны с заявлением УК, что шифер провалился от старости. По их версии, причиной обвала мог стать некачественный ремонт. Местная жительница Галина Нехаева с 2008 года работает председателем Совета дома. Последний капитальный ремонт, говорит она, по документам был в 2007 году, когда она ещё не занимала должность старшей по дому. Жильцы утверждают, что акт тогда подписывал сам директор УК «Регион».

Галина Ивановна в прошлом инженер-конструктор. Она сделала самостоятельные расчеты, как укрепить крышу стойками Фото: Лиана Тахаутдинова

— Начальник ЖЭУ второго участка с 2008 года начал мне говорить, что у дома плохая кровля. Я стала лазить на чердак и обнаружила очень много дыр и недоделок в крыше, очень много хлама. 39-ю квартиру затапливало. С этого я и начала. В 2012 году один из жителей квартиры на верхнем этаже обратился ко мне и сообщил, что стропила прогнулись под собственной тяжестью. Тогда я начала делать расчеты, написала обращения в управляющую компанию, прокуратуру... Куда я только не обращалась. Бесполезно. Никому никакого дела до этого не было. Дом бы стоял и крыша была бы на месте, если бы не капитальный ремонт в 2007 году. Они ослабили стропила, уменьшили сечения, убрали обрешетку, — рассказывает Галина Ивановна.

По словам Галины Нехаевой, во время ремонта рабочие ослабили стропила, уменьшили сечения, убрали обрешетку Фото: Алина Каур

В 2017 году жители узнали, что запланированный капитальный ремонт кровли дома был перенесен с 2019-го на 2023–2025 годы. В одном из обращений в прокуратуру Галина Нехаева написала: «С 2011 года жители нашего дома живут под угрозой обрушения кровли, так как под видом ремонта в 2007 году были срезаны 50% стропил, уменьшили между ними сечения, увеличили шаг, убрали обрешетку. Главное — нарушена прочность несущих конструкций кровли». Несмотря на многочисленные письма в мэрию и прокуратуру, ремонт крыши так и не был проведён. Кто оплатит ремонт

Управляющая компания начала ремонт наутро после обрушения Фото: Лиана Тахаутдинова

Кто оплатит срочный ремонт крыши, пока не ясно. Директор УК «Регион» не исключает, что расходы лягут на плечи жильцов.

— Мы попытаемся оплатить расходы по статье «Чрезвычайные ситуации», ремонт обойдётся около 50–60 тысяч. Если не получится, то будем предлагать жителям. Ведь в наши обязанности входит содержание дома, а не его ремонт за наш счёт. Ремонтировать, конечно, будем только этот участок, ведь площадь всей крыши — 1200 квадратов. Если всё капитально ремонтировать, то это обойдется в 6–7 миллионов. Конечно, это неприятное событие, но никто не пострадал, температурный режим сохраняется, проблем с трубопроводом нет, только больше хлопот для управляющей компании, — говорит Алексей Марченко.

Старые балки, по словам директора управляющей компании, сгнили и не выдержали нагрузки Фото: Алина Каур