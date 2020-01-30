В 2030 году никто не будет погибать в ДТП — такую задачу поставили перед новосибирской ГИБДД

Сотрудникам ГИБДД Новосибирской области поставили задачу к 2030 году сократить количество аварий с погибшими до нуля.
Об этом сегодня, 30 января, сообщил начальник Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Новосибирской области Андрей Маерчук. Задачу поставили по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
— Нам поставлены очень амбициозные цели: сократить в 3,5 раза количество погибших к 2023 году и до нуля снизить к 2030. Есть цифры, которые определяют наши социальные риски на регионе — это количество погибших на
Маерчук добавил, что в рамках проекта за счет федерального бюджета в Новосибирскую область поступило 73 новых патрульных автомобиля с усиленной проводкой, светографической краской, сигнализацией. Ещё около 100 автомобилей должны доставить до 2024 года.
Кроме того, теперь каждый патрульный автомобиль будет оборудован медицинской укладкой, с помощью которой сотрудник ГИБДД сможет оказать пострадавшему доврачебную помощь на месте.
По словам Маерчука, сейчас сотрудники Госавтоинспекции для этого проходят обучение на базе учебных центров.
На новогодних праздниках новосибирская Госавтоинспекция провела акцию «Нетрезвый водитель» — за одни сутки 1 января автоинспекторам удалось поймать 10 новосибирцев, которые сели за руль в алкогольном опьянении.