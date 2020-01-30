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Дороги и транспорт

В 2030 году никто не будет погибать в ДТП — такую задачу поставили перед новосибирской ГИБДД

Сейчас сотрудников ГИБДД учат оказывать доврачебную помощь на месте аварии

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К 2023 году количество смертельных аварий должно сократиться в 3,5 раза&nbsp;

К 2023 году количество смертельных аварий должно сократиться в 3,5 раза 

Сотрудникам ГИБДД Новосибирской области поставили задачу к 2030 году сократить количество аварий с погибшими до нуля. 

Об этом сегодня, 30 января, сообщил начальник Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Новосибирской области Андрей Маерчук. Задачу поставили по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

— Нам поставлены очень амбициозные цели: сократить в 3,5 раза количество погибших к 2023 году и до нуля снизить к 2030. Есть цифры, которые определяют наши социальные риски на регионе — это количество погибших на 100 000 населения. На 2020 год у нас должно быть 8,4 (человека на 100 тысяч. — Прим. ред). 9,1 должно было быть в 2019 году. На территории Новосибирской области в рамках реализации нацпроекта есть 3 региональные программы, которые были подготовлены для реализации проекта, — сообщил Маерчук. 

Маерчук добавил, что в рамках проекта за счет федерального бюджета в Новосибирскую область поступило 73 новых патрульных автомобиля с усиленной проводкой, светографической краской, сигнализацией. Ещё около 100 автомобилей должны доставить до 2024 года. 

Кроме того, теперь каждый патрульный автомобиль будет оборудован медицинской укладкой, с помощью которой сотрудник ГИБДД сможет оказать пострадавшему доврачебную помощь на месте. 

По словам Маерчука, сейчас сотрудники Госавтоинспекции для этого проходят обучение на базе учебных центров. 

На новогодних праздниках новосибирская Госавтоинспекция провела акцию «Нетрезвый водитель» — за одни сутки 1 января автоинспекторам удалось поймать 10 новосибирцев, которые сели за руль в алкогольном опьянении.

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гибдддпсБезопасные и качественные автомобильные дороги
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КОММЕНТАРИИ (30)

сапиенс
30 янв 2020 в 17:09

Вот это фантастический блокбастер!!!) Лем, Кларк и братья Гримм отдыхают в сторонке...😂😂😂😂😂

Фото пользователя
30 янв 2020 в 17:09

Явно перекурили что то...

Это прорыв
30 янв 2020 в 17:09

А ещё, продолжительность жизни россиян увеличится до 125 лет, а на пенсию будем выходить в 95 )))))