В 2030 году никто не будет погибать в ДТП — такую задачу поставили перед новосибирской ГИБДД

Сотрудникам ГИБДД Новосибирской области поставили задачу к 2030 году сократить количество аварий с погибшими до нуля.

Об этом сегодня, 30 января, сообщил начальник Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Новосибирской области Андрей Маерчук. Задачу поставили по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».