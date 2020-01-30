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Сегодня избирают меру пресечения подозреваемому в убийстве беременной девушки — онлайн из зала суда

Рустама Фатуллаева, бывшего сожителя убитой Натальи Чернышевой, задержали в Омске

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Наталья Чернышева была убита 27 января в подъезде

Наталья Чернышева была убита 27 января в подъезде

Сегодня, 30 января, в Октябрьском районном суде избирают меру пресечения для Рустама Фатуллаева — его подозревают в жестоком убийстве беременной сожительницы. 34-летняя Наталья Чернышева скончалась после удара ножом в спину 27 января. Сразу после трагедии Фатуллаев уехал по BlaBlaCar в Омск, где пытался спрятаться в гостинице, но его задержали.

Мы следим за процессом в суде в режиме онлайн.

Александра Бруня

Изначально было объявлено, что заседание начнётся в 15:00. Корреспондент НГС сообщает, что его перенесли на 16:00.

Александра Бруня
Сейчас журналисты ждут начала заседания

Сейчас журналисты ждут начала заседания

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Следственный комитетубийствоОктябрьский районный суд
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КОММЕНТАРИИ (15)

Обращение к администрации
30 янв 2020 в 15:13

Скорее всего самооборона так-то.

Закройте комментарии, поехавшие!

Кушал Басы вместо Колбасы
30 янв 2020 в 15:15

Да арестуют на 2 месяца душегуба! Зачем мусолить очевидное!😳

cerb
30 янв 2020 в 15:14

вот, бруня!..мотай на ус..
всякое может приключиться, если будешь своего васю и дальше по ежиным концертам таскать..