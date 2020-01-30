Изначально было объявлено, что заседание начнётся в 15:00. Корреспондент НГС сообщает, что его перенесли на 16:00.
Рустама Фатуллаева, бывшего сожителя убитой Натальи Чернышевой, задержали в Омске
Сегодня, 30 января, в Октябрьском районном суде избирают меру пресечения для Рустама Фатуллаева — его подозревают в жестоком убийстве беременной сожительницы. 34-летняя Наталья Чернышева скончалась после удара ножом в спину 27 января. Сразу после трагедии Фатуллаев уехал по BlaBlaCar в Омск, где пытался спрятаться в гостинице, но его задержали.
Мы следим за процессом в суде в режиме онлайн.
Изначально было объявлено, что заседание начнётся в 15:00. Корреспондент НГС сообщает, что его перенесли на 16:00.
Поделиться
Поделиться
Скорее всего самооборона так-то.
Закройте комментарии, поехавшие!
Да арестуют на 2 месяца душегуба! Зачем мусолить очевидное!😳
вот, бруня!..мотай на ус..
всякое может приключиться, если будешь своего васю и дальше по ежиным концертам таскать..