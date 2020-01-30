Сегодня, 30 января, в Октябрьском районном суде избирают меру пресечения для Рустама Фатуллаева — его подозревают в жестоком убийстве беременной сожительницы. 34-летняя Наталья Чернышева скончалась после удара ножом в спину 27 января. Сразу после трагедии Фатуллаев уехал по BlaBlaCar в Омск, где пытался спрятаться в гостинице, но его задержали.

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