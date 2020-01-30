30 января четверг
СЕЙЧАС -19°С
Пробки 7/10
usd 62.39
eur 68.68
СЕЙЧАС -19°С
Пробки 7/10
usd 62.39
eur 68.68

Все новости

Все новости
Криминал Убийство девушки на Кирова

Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве беременной девушки на Кирова

Рустам Фатуллаев арестован на два месяца

1 790
22 Обсудить

Поделиться

Рустам Фатуллаев прикрывался шапкой, курткой и листом бумаги. Он очень не хотел, чтобы журналисты фотографировали его лицо

Рустам Фатуллаев прикрывался шапкой, курткой и листом бумаги. Он очень не хотел, чтобы журналисты фотографировали его лицо

В этот четверг, 30 января, Октябрьский районный суд избрал меру пресечения для Рустама Фатуллаева, которого подозревают в жестоком убийстве беременной сожительницы. 

— Суд отправил его в СИЗО на два месяца, — передаёт корреспондент НГС Алена Истомина, которая находится в суде.

В СИЗО Фатуллаев будет до 27 марта.

Мужчину подозревают в убийстве 33-летней Натальи Чернышевой. Она скончалась после удара ножом в спину 27 января — момент нападения попал на камеру видеонаблюдения. Сразу после трагедии Фатуллаев уехал по BlaBlaCar в Омск, где пытался спрятаться в гостинице, но его задержали.

Всё, что известно по этому делу, можно посмотреть здесь. НГС в режиме онлайн рассказывал о заседании суда.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

убийствоСледственный комитетабьюзсудмера пресечения
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (22)

Qwerty
30 янв 2020 в 16:32

Ну тут только электрический стул. В этот раз я бы мораторий отменил. Зачем его содержать после такого жестокого убийства? Тут уже ничего не поможет.

Фото пользователя
30 янв 2020 в 16:30

Ждем репортаж из тюрьмы, как он там живет.

Гость
30 янв 2020 в 16:34

Сколько можно называть её беременной девушкой? Все статьи! Пишите ФИО