Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве беременной девушки на Кирова

В этот четверг, 30 января, Октябрьский районный суд избрал меру пресечения для Рустама Фатуллаева, которого подозревают в жестоком убийстве беременной сожительницы.
— Суд отправил его в СИЗО на два месяца, — передаёт корреспондент НГС Алена Истомина, которая находится в суде.
В СИЗО Фатуллаев будет до 27 марта.
Мужчину подозревают в убийстве 33-летней Натальи Чернышевой. Она скончалась после удара ножом в спину 27 января — момент нападения попал на камеру видеонаблюдения. Сразу после трагедии Фатуллаев уехал по BlaBlaCar в Омск, где пытался спрятаться в гостинице, но его задержали.
Всё, что известно по этому делу, можно посмотреть здесь. НГС в режиме онлайн рассказывал о заседании суда.