Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве беременной девушки на Кирова

Рустам Фатуллаев прикрывался шапкой, курткой и листом бумаги. Он очень не хотел, чтобы журналисты фотографировали его лицо

В этот четверг, 30 января, Октябрьский районный суд избрал меру пресечения для Рустама Фатуллаева, которого подозревают в жестоком убийстве беременной сожительницы.



— Суд отправил его в СИЗО на два месяца, — передаёт корреспондент НГС Алена Истомина, которая находится в суде.

В СИЗО Фатуллаев будет до 27 марта.

Мужчину подозревают в убийстве 33-летней Натальи Чернышевой. Она скончалась после удара ножом в спину 27 января — момент нападения попал на камеру видеонаблюдения. Сразу после трагедии Фатуллаев уехал по BlaBlaCar в Омск, где пытался спрятаться в гостинице, но его задержали.