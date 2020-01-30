«Боковой ветер меня сдул с трассы»: грузовик под Новосибирском сутки пролежал в кювете на трассе

Грузовик вытащили на дорогу за несколько минут Фото: ТУАД

Сотрудники Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области вызволили из непростой ситуации водителя грузового автомобиля. Мужчина слетел в кювет с трассы в Тогучинском районе больше суток назад и не мог вызволить свой автомобиль. — Боковой ветер меня сдул с трассы. Начал звонить начальству, торговому представителю, что так всё произошло, и ждать помощи. Сказали, можно закрыть грузовик и уехать. Другая машина за мной приехала нашей же компании, и мы уехали. Мы искали помощь по деревням ездили, — рассказал корреспонденту НГС водитель грузовика.

Он добавил, что в грузовике он не стал ночевать. — Там холодно [в грузовике], он не заводился, всю ночь отстоял. Я был в тепле, всё хорошо, — отметил мужчина. Водитель в инциденте не пострадал. При этом он не сразу догадался обратиться за помощью в «Службу 112». Позвонил сегодня, а оператор переключил его уже в ТУАД. — На нашу горячую линию водитель позвонил только сегодня, хотя съехал с дороги более суток назад. После звонка в ТУАД машину вытащили через 10 минут, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ТУАД.

Видео: ТУАД