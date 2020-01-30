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Происшествия

«Боковой ветер меня сдул с трассы»: грузовик под Новосибирском сутки пролежал в кювете на трассе

Водитель рассказал, как попал в непростую ситуацию

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Грузовик вытащили на дорогу за несколько минут

Грузовик вытащили на дорогу за несколько минут

Сотрудники Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области вызволили из непростой ситуации водителя грузового автомобиля. Мужчина слетел в кювет с трассы в Тогучинском районе больше суток назад и не мог вызволить свой автомобиль.

— Боковой ветер меня сдул с трассы. Начал звонить начальству, торговому представителю, что так всё произошло, и ждать помощи. Сказали, можно закрыть грузовик и уехать. Другая машина за мной приехала нашей же компании, и мы уехали. Мы искали помощь по деревням ездили, — рассказал корреспонденту НГС водитель грузовика.

Он добавил, что в грузовике он не стал ночевать.

— Там холодно [в грузовике], он не заводился, всю ночь отстоял. Я был в тепле, всё хорошо, — отметил мужчина.

Водитель в инциденте не пострадал. При этом он не сразу догадался обратиться за помощью в «Службу 112». Позвонил сегодня, а оператор переключил его уже в ТУАД.

— На нашу горячую линию водитель позвонил только сегодня, хотя съехал с дороги более суток назад. После звонка в ТУАД машину вытащили через 10 минут, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ТУАД. 

В ТУАД добавили, что готовы всегда оказать помощь водителям. Если вы попали в происшествие, то можете обратиться на горячую линию 8 913 949–00–30.

— Мы всегда придём на помощь и оперативно направим технику и людей, — добавили в ТУАД.

В начале января в Тогучинском районе Новосибирска в районе села Новоабышево иномарка вылетела в кювет и перевернулась.

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ТУАДдорожники
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КОММЕНТАРИИ (9)

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30 янв 2020 в 14:01

Водитель тоже сутки пролежал в машине? Машина восстановлению подлежит? Сумма ущерба и кто будет выплачивать?

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30 янв 2020 в 14:13

сказочники, ветром сдуло, это все равно как женщине надуло ветром и она забеременела от ветра, водила или летел или уснул

Гость
30 янв 2020 в 14:08

Поржал. С какой же скоростью летел этот водила, что его сдуло ветром?
Что у нас в Сибири уже смерчи и торнадо?