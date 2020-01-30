Прокуратура возбудила два дела из-за уборки снега в Новосибирске

— За прошедшую неделю по результатам проверок прокурорами районов города на 40 участках улично-дорожной сети (площадь Энергетиков, Татарская, Писарева. Ипподромская, О. Жилиной, Фрунзе, Орджоникидзе, С. Шамшиных, Каменская, Красный проспект, Мичурина, Крылова, 9-го Ноября, Б. Хмельницкого, Народная, Котовского, Покрышкина, К. Маркса, Ударная, Тульская, Станиславского, Кошурникова, А. Лежена, Королева и др.), а также на Коммунальном, Димитровском и Бугринском мостах выявлены нарушения законодательства о безопасности дорожного движения при содержании (наличие наледи, складирование снега на полосах движения транспорта), — говорится на сайте прокуратуры Новосибирска.

Подрядчики и руководители ДЭУ получили 12 представлений об устранении нарушений. Нарушения при уборке снега выявили при проверках улиц.

— Проведены выездные проверки с привлечением сотрудников ГИБДД по наиболее «проблемным» объектам улично-дорожной сети, — передали в прокуратуре НСО.

Ранее мэр города Анатолий Локоть ввел в Новосибирске режим чрезвычайной ситуации из-за сильных снегопадов. Предполагается привлечение дополнительной техники для вывоза снега с дорог и придомовых территорий.

Новосибирцы уже больше месяца жалуются на плохую уборку улиц от снега. Несколько жителей Центрального района даже заплатили 110 тысяч рублей дорожникам, чтобы почистить территорию рядом со своими домами от субгробов.

А 11 января жительница Новосибирска Татьяна Долгова ломом пробила ступеньки в засыпанном снегом тротуаре на улице Мясниковой. По словам пенсионерки, тротуар был единственным путем до СОШ № 211, где учатся её внуки.



На январских праздниках житель улицы Зорге опубликовал в своём Instagram видеообращение к администрации Кировского района и ЖЭУ № 6.